‘평창서 끝내준다’는 22세 스키요정

‘스키요정’ 미케일라 시프린(22·여·미국)은 못하는 게 없다. 기타와 피아노 연주 실력이 수준급이고 노래와 춤에도 일가견이 있다. 부정기적으로 소셜미디어(SNS) 계정에 올리는 ‘시프린표 뮤직비디오’는 구독자 수십 만 명의 인기 콘텐트다. 요리 동영상도 직접 제작하고, 그 레시피를 모아 책도 냈다.

이처럼 ‘팔방미인’인 시프린의 진가는 역시 본업인 스키에서 잘 나타난다. 알파인 스키 회전·대회전 종목에서 그의 위상은 독보적이다. 프로필은 ‘최연소’라는 단어로 가득하다. 16살에 이 종목 최연소 미국 국가대표가 됐고, 17살에 월드컵에서 최연소로 우승했다. 2014년 소치 겨울올림픽에선 19살의 나이로 금메달을 따 최연소 기록을 추가했다. 20대 초반이지만 월드컵에서 29차례나 우승했다.

1일 강원도 평창 알펜시아 리조트에서 만난 시프린은 “내년 평창올림픽 코스를 내 눈으로 직접 보고 싶어 한국을 찾았다”며 “한국의 문화와 음식, 풍경까지 머릿 속에 알차게 담아가겠다”고 말했다. 그는 또 “나를 이끄는 원동력은 경쟁심”이라며 “상대가 남자라도 지고 싶지 않다”고 말했다. 그의 헬멧에 ‘ABFTTB’라는 영문 이니셜이 새겨져 있다. ‘늘 남자아이들보다 빠르게(Always Be Faster Than The Boys)’의 약자로, 어린 시절 정한 삶의 모토다. 그는 “여자 1등으로는 성에 차지 않는다. 아직 도전할 과제가 많다”고 강조했다.

다방면으로 활동하면서도 정상급 경기력을 유지하는 비결은 뭘까. 시프린은 “스키가 1순위라는 원칙을 깨지 않는 게 중요하다”고 소개했다. 그는 “춤을 추고 노래를 부르고 피아노를 치는 건 운동으로 지친 심신을 달래기 위한 것”이라며 “스키를 타고 나서 음악을 크게 틀어놓고 30분쯤 신나게 춤추고 노래하는 그 시간을 사랑한다”고 말했다.

시프린은 설원의 ‘잠자는 미녀’로도 유명하다. 매일 밤 9시간씩 자면서도 낮에 수시로 낮잠을 즐긴다. 소치올림픽 때는 1, 2차 레이스 중간의 대기시간에 긴장한 경쟁자들 사이에서 쪽잠을 잔 일화는 유명하다. 그래서 별명도 ‘잠꾸러기님(Sir Naps-A-Lot)’이다. 그는 “눈을 뜨고 있을 땐 늘 ‘빨리 빨리’를 되뇌인다. 엄마와 퍼즐 맞히기를 할 때조차 치열하게 경쟁한다”며 “눈을 감고 자고나면 새 힘을 얻는다”고 말했다.

시프린은 새 목표는 여자 알파인 스키 ‘통합 챔피언’이다. 대표팀 동료이자 ‘스키 여제’ 린지 본(33·여·미국)이 절대강자로 군림하고 있는 수퍼대회전과 알파인 복합(활강+대회전)까지 정상을 넘본다. 그는 “올림픽까지 1년이 남아 있으니 도전할 시간은 충분하다”며 “평창에서 가능한 한 많은 메달을 목에 걸고 싶다. (린지 본과 경쟁을 포함해) 모든 걸 즐기고 싶다. 다치지만 않으면 내년 평창올림픽 즈음 모든 준비가 마무리 될 것”이라고 말했다.

평창=송지훈 기자 milkyman@joongang.co.kr

사진=오종택 기자