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피플 인사

[인사] 중앙미디어네트워크 外

중앙일보

입력

지면보기

종합 27면

◆중앙미디어네트워크◆휘닉스 호텔앤드리조트<승진>▶부장 김영일 염수열▶차장 김승욱 김태형 박영태 유승희

◆기획재정부▶예산관리과장 장승대▶재정집행관리과장 박호성▶제도기획과장 이용욱▶경제협력기획과장 신준호

◆통일부<과장급 전보>▶통일정책실 정책총괄과장 홍진석▶장관비서관 마경조▶통일정책실 정책기획과장 강연서<서기관 승진>▶기획조정실 비상안전담당관실 최석찬▶교류협력국 교류협력기획과 정윤권

◆서울대▶수의과대학장 우희종▶자유전공학부장 김청택▶연구부처장 이미옥▶생명공학공동연구원장 박용호▶환경안전원장 이병훈

◆고려대 ▶교육부총장 박길성▶연구부총장 이관영▶문과대학장 정태헌▶정보보호대학원장 겸 정보보호학부장 이상진▶KU-MAGIC 연구원장 김린▶융합연구원장 임도선▶국제교육원장 이동선

◆건국대▶총장비서실장 황진구▶전략기획팀장 김효상▶평가·성과관리팀장 양인▶학생지원팀장 이한세▶진로교육센터장 안진우▶창업자람허브장 이영일▶인사팀장 정우영▶정보기획·운영팀장 김상길▶경영전문대학원 행정실장 윤민혁▶행정대학원 행정실장 김종필▶교육대학원 행정실장 박창복▶언론홍보대학원 행정실장 김진기▶부동산대학원 행정실장 나용진▶이과대학 행정실장 조은원▶공과대학 행정실장 서찬임▶소프트웨어융합학부 행정실장 박필남▶상허생명과학대학 행정실장 박정호▶사범대학 행정실장 김성우▶KU융합과학기술원 행정실장 이광림▶출판부 행정실장 조덕현▶상허교양대학 행정실장 김영은<글로컬캠퍼스>▶관재팀장 윤태민▶입학정책팀장 김정원▶재무팀장 박경섭▶연구지원팀장 장병화▶산학관리팀장 배장근▶디자인대학 행정실장 안종선▶국제비즈니스대학 행정실장 김상만▶공공인재대학 행정실장 김보중▶해오름학사 행정실장 김영욱▶미래지식교육원 행정실장 박찬일

◆명지대▶사무지원처 구매관재팀장 전원기▶도서관 자연캠퍼스 학술정보봉사팀장 김남재▶체육부 관리팀장 양영진▶교목실 선교지원팀장 송영호▶예술체육대학 교학팀 팀장 윤강용

◆호서대▶학사부총장 고학림▶과학기술융합대학장 채상훈▶더:함교육원장 성은현▶인문융합대학 부학장 배경진▶생명보건대학 부학장 오두남▶과학기술융합대학 부학장 박성준▶생활관장 김민철▶교육성과관리센터장 이문정▶국제협력원 부원장 김영우

◆경희의료원▶간호본부장 유재선▶경영정책팀장 신학도▶정보보호팀장 권오관▶노사협력팀장 박병복▶직업환경의학과 업무지원팀장 조병호▶병동간호1팀장 허정자

◆MBC▶감사국장 겸 청탁금지법담당관 송성호▶심의국장 배연규▶기획국장 홍기백▶관계회사국장 박종형▶매체전략국장 방성철▶뉴미디어포맷개발센터장 유정형▶편성국장 김지은▶시사제작국장 조창호▶콘텐츠제작국장 홍상운▶라디오국장 유경민▶보도국장 문호철▶보도국 취재센터장 최혁재▶보도국 편집1센터장 허무호▶보도국 편집2센터장 주원극▶논설위원실장 박용찬▶뉴미디어뉴스국장 김대환▶스포츠국장 김종현▶드라마1국장 한희▶드라마2국장 최원석▶예능1국장 권석▶예능2국장 서창만▶인재경영센터장 김남중▶디지털기술국장 이재명▶제작기술국장 이성근▶콘텐츠사업국장 김성우▶신성장사업국장 김학영▶문화사업제작센터장 강영은▶특보 전희영

◆이데일리<국장 대우>▶편집보도국 총괄에디터 이익원

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