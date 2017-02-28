[인사] 기획재정부 外

◆기획재정부▶재정정보과장 고재신
◆교육부▶국제협력관 최영한▶대학지원관 김영곤▶학술원 사무국장 승융배▶교육부(LA한국교육원 파견) 오승걸▶진로교육정책과장 송은주▶비상안전담당관 김상수▶학교정책실 나현주▶부경대 류재혁▶국제교육협력담당관실 지원근무 유지선▶운영지원과 김창주▶학교정책실 박은정 남하린 조수연▶대학정책실 안성미▶지방교육지원국 백봉현 이시우 김규환▶평생직업교육국 우연선 조영석▶교육부(국가과학기술자문회의 파견) 황오일▶교원소청심사위원회 최선애▶교육안전정보국 윤갑천▶한국교원대 김봉기▶감사관실 정달희▶한국방송통신대 조두행▶대학정책실 이동근 양창호▶교육안전정보국 유성석▶충북대 한관수▶중앙교육연수원 이학철▶강원대 박광남
◆외교부<국장>▶조정기획관 정운진<심의관>▶북미국심의관 이충면
◆농림축산식품부<국장급 전보>▶축산정책국장(공모직위) 민연태<과장급 승진>▶역사문화전시체험관 추진팀장 박경희▶한국농수산대학 기획조정과장 김홍욱
◆산업통상자원부<부이사관 승진>▶무역구제정책과장 정경회
◆공정거래위원회<국장급 전보>▶공정거래위원회 김성환▶카르텔조사국장 배영수
◆국민권익위원회<과장급 승진>▶청렴연수원 교육기획과장 임채수
◆MBC▶부사장 백종문▶기획본부장 최기화▶편성제작본부장 김도인▶보도본부장 오정환▶드라마본부장 이주환▶예능본부장 이흥우▶경영본부장 이은우▶방송인프라본부장 김성근▶미디어사업본부장 윤동열
◆아주대▶사회과학대학장 김병관▶대학원장 장중순▶공공정책대학원장 김흥식▶공학대학원장 이건모▶교통·ITS대학원장 이철기▶교무처장 장우진▶연구정보처장 최정주▶기획처장 이중섭▶입학처장 이선이▶국제협력처장 소병천<의료원>▶첨단의학연구원장 박해심▶대외협력실장 신규태