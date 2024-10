“반세계화 추세 막으려면, 적절한 거시정책과 분배정책 함께 가야”

사공일이 만난 석학 (2) 조셉 스티글리츠 컬럼비아대 교수 트럼프 시대 세계는 어디로

노벨 경제학상 수상자인 조셉 스티글리츠(사진) 교수는 무역자유화와 세계화 정책은 적절한 거시정책과 분배정책이 함께 가야 한다고 했다. 그래야 세계화에 대한 불필요한 오해를 피할 수 있다는 거였다. 그는 양극화와 빈곤 문제는 기술 변화 등 다른 요인도 있는데 세계화가 지나치게 질타를 받고 있다고 지적했다. 역시 불평등 연구의 대가였다. 스티글리츠 교수를 지난 21일(현지시간) 뉴욕시 컬럼비아대에 있는 그의 연구실에서 만났다.

국제관계선 자기희생도 필요한데 #트럼프는 제로섬 게임으로만 봐 #‘미국 우선’ 내세운 취임사에 실망 #환율조작, 판단하기 정말 어려워 #무역협정에 넣는 건 문제 많아 #미국이 리더십 발휘하지 않으면 #세계는 건전한 다극체제로 전환 #한국 등 ‘정직한 브로커’ 역할해야 #혁신 따른 일자리 감소에 대비 #조세정책 등 미리 조치해둘 필요

▶조셉 스티글리츠=얼마 전에 쿠웨이트·두바이·콜롬비아·멕시코 등을 방문했다. 세계가 얼마나 격동 속에 있는지, 미국 정치에 대한 반응이 좋지 않다는 걸 느꼈다.

▶사공일=트럼프 대통령 취임 후 첫 한 달은 ‘불확실성’과 ‘혼란’이었다. 이런 현상이 얼마나 더 지속될 것 같나.

▶스티글리츠=적어도 앞으로 한 달은 더 지속될 것으로 보인다. 장관들의 의회 인준이 지연되고 실제 입법안을 만들어야 할 차관·차관보 등 장관 보좌진은 단 한 명도 임명하지 못한 상황이다. 지금까지 단 한 건의 법안도 의회에 제출되지 않았다.

▶사공=법안이 의회에 제출되면 공화당이 잘 협조해 줄 것으로 보나.

▶스티글리츠=상당한 어려움이 예상된다. 예를 들면 목적지에 기반한 법인세인 국경조정세는 세계무역기구(WTO) 규범에 어긋난다. 월마트 등 수입 관련 회사가 많은 주의 상원의원들이 찬성하겠나. 공화당이 2석 우위인 상원에서 이 법안이 통과되는 데 어려움이 예상된다. 만약 이 법안이 통과되지 못하면 트럼프 행정부는 일반적인 관세나 사회보장 관련 예산을 삭감하는 등의 방법으로 부족한 세수를 채우려 할 것이고 이는 다시 정치적 분쟁을 일으키게 될 것이다. 설사 분쟁에서 트럼프가 이겨내더라도 다른 정책 추진의 모멘텀이 떨어지게 될 것이다.



▶사공=트럼프 대통령은 유세기간 중 공허하게만 들리거나 이행하지 못할 것으로 보이던 공약마저 이행하고 있어 사람들을 놀라게 하고 있다. 물론 법이 아닌 행정명령(Executive Order)을 통해서다.

▶스티글리츠=행정명령으로 모든 정책을 이행하는 데에는 한계가 있다. 이민에 관한 행정명령만이 곧 이행될 수 있었으나 그것마저 법원이 중지시킨 상태다. 정상적 상황하에서라면 행정명령이 아니라 해당 부처가 법안을 만들어 의회에 제출해야 한다. 트럼프가 약속한 금융규제 관련법(도드-프랭크법)의 대폭 완화의 경우도 행정명령만으로는 아무것도 이행할 수 없다. 재무부 장관은 이제 임명됐지만 고위 정책담당자가 임명되지 않은 상태라서다.

▶사공=트럼프 대통령이 탈퇴를 선언한 환태평양경제동반자협정(TPP)도 행정명령과는 관계없는 것 아닌가.

▶스티글리츠=그렇다. 그러나 TPP 법안이 의회에 제출됐더라도 통과될 확률은 50% 미만이었다고 본다. 그래서 트럼프의 탈퇴 결정 자체는 중요한 것이었으나 현실적으로 큰 의미는 없다고 할 수 있다.

▶사공=당신은 처음부터 TPP에는 반대했지 않았나. 물론 트럼프와는 다른 이유에서였지만….

▶스티글리츠= TPP의 투자 관련 조항과 지식재산권 관련 조항 등의 문제 때문에 반대했다. TPP가 지난 정부에서 좀 더 개방적이고 많은 참여를 통해 만들어지지 않은 것도 불만이었다. 내가 TPP를 반대한 가장 큰 이유는 TPP가 미국 기업의 이해관계에 따라 기업의 뜻대로 만들어졌기 때문이다.

▶사공= 그러나 TPP는 미국의 ‘아시아로의 회귀(pivot to Asia)’ 정책의 중요한 부분이었다. 그래서 미국이 TPP에서 탈퇴한다는 것 자체가 지정학적 측면의 상징성이 아주 크다. 미국이 경제와 지정학적 양측면에서 아시아로의 회귀를 계속하는 것이 미국 국익에 도움이 될 것 아닌가.

▶스티글리츠= 그 점에는 동감한다. 그러나 오바마 대통령의 ‘아시아로의 회귀’는 실질적인 행동이 충분히 따라주지 않은 수사(rhetoric)에 불과했다. 트럼프가 취임사에서 ‘미국 우선’을 외치는 것에 실망했다. 물론 미국은 다른 모든 나라와 마찬가지로 언제나 미국을 우선시해왔다. 그러나 그것은 한 단계 높은 차원의 미국의 국익(enlightened self-interest)을 위한 것이었다. 예를 들면 미국이 중동이나 아시아 그리고 북한 문제 등에 깊이 관여하는 것은 결과적으로 그 지역뿐 아니라 미국의 안정에 도움이 되기 때문이다. 미국의 단순한 이타주의적(altruistic) 동기에서 나온 정책이 아니다. 미국의 이해와 다른 나라의 이해관계가 일치됐기 때문이다. 그런데 트럼프의 미국 우선주의는 근시안적 이해타산에서 나온 것으로 위험한 발상이다.

▶사공=트럼프가 국제관계도 제로섬 게임으로 본다는 데에 문제가 있는 것이다.

▶스티글리츠=그렇다. 모든 것을 제로섬으로 본 결과 네거티브섬(negative sum)을 초래할 것이다. 국제관계에 있어 장기적인 가치에 기초한 협력을 위해서는 어느 정도 자기희생도 필요하다는 점을 간과한 결과다.

▶사공=무역협정 문제로 되돌아와서 환율조작 관련 조항을 무역협정에 포함하자는 주장은 어떻게 생각하나.

▶스티글리츠=환율조작 여부와 그 정도를 판단하기는 정말 어렵다. 미국의 제로금리와 양적완화를 환율조작이라고 주장할 수도 있다. 환율을 조작하고 있다는 중국의 통화는 지난 2년간 평가절상되고 있지 않나. 환율조작 문제는 판도라의 상자를 여는 것과 같다. 그래서 환율조작 금지조항을 무역협정에 포함하는 것은 문제가 많다고 본다.

▶사공=무역과 관련된 환율 문제는 WTO 차원에서 IMF와 협조해서 다뤄져야 한다고 본다. 문제는 WTO의 추진력이 없다는 것이다. 이제 화제를 돌려보자. 당신은 지난 수년간 세계화의 부작용을 정책적으로 제대로 다루지 않으면 상당한 정치적 부담을 치러야 한다고 주장해왔다. 나도 대다수 경제학자와 정책담당자들이 세계화와 무역자유화를 거시경제적 이익에만 초점을 맞추고 분배와 불평등 조장 문제 등은 등한시해온 것을 반성해야 한다고 본다. 특히 세계화에서 소외되고 손해를 본 부문과 근로자들을 위한 노력이 부족했다.

▶스티글리츠=맞다. 무역자유화와 세계화 정책은 적절한 분배 정책과 함께 수출산업에 도움이 될 수 있는 금융 등 정책적 배려도 있어야 성장으로 연결될 수 있다. 그렇지 못하면 기술 변화 등 다른 요인에 의해 초래된 양극화와 소득분배 문제도 세계화의 문제로 매도될 수 있다. 이런 것에 관한 『세계화의 새로운 불만(Globalization and Its New Discontents)』이란 나의 새로운 책이 곧 출판된 예정이다.

▶사공=미국 사회 일각에서 이미 트럼프 대통령 탄핵 얘기가 흘러나오는 것은 놀라운 일이다. 소위 트럼프노믹스가 결국 소득분배와 양극화를 악화시키고 트럼프를 당선시켜준 핵심 지지층을 실망시키게 돼 정치적 역풍이 일어날 수 있다고 본다.

▶스티글리츠=트럼프노믹스가 트럼프를 지지해준 사람들에게 불리한 영향을 미치게 될 것이란 점은 아이러니다. 그러나 현재까지 트럼프는 일반적으로 생각하는 것과는 달리 상당한 정도의 정치력이 있는 측면을 보여주기도 한다. 취임 후 지금까지 잘하고 있다고 박수를 보내는 국민의 수가 상당하다는 것을 언론을 통해 볼 수 있지 않나.

▶사공=미국의 정치 체제는 행정·입법·사법부의 견제와 균형 장치가 잘 갖춰져 있지 않나. 그래서 입법부와 사법부가 트럼프 행정부의 정책을 적절히 견제할 수 있을 것으로 볼 수 있지 않을까.

▶스티글리츠= 그럴 것으로 볼 수 있다. 근소한 차이지만 공화당이 우위를 차지하고 있고 공화당의 전통적 가치는 트럼프의 생각과 일치하지 않는 면이 많다. 공화당은 민주당보다 개방과 무역에 한층 더 진취적 가치를 갖고 있으며 재정 적자와 조세구조 변화에도 아주 민감하다. 그래서 나는 공화당 다수 의회가 트럼프 행정부에 대한 견제 역할을 해줄 것으로 본다. 만약 그렇지 못하면 공화당의 미래는 없다고 봐야 한다. 사법부도 견제 역할을 적절히 해나갈 것이다.

▶사공=불확실성이 너무 많아 미래는 예측하기 매우 어렵지만, 4년 후 미국과 세계 경제는 어떤 모습일 것으로 보나.

▶스티글리츠=현재 당면하고 있는 많은 문제와 불확실성이 사라지지 않아 오히려 지금보다도 여러 가지 면에서 더 나쁜 상황에 처해 있을 수 있다고 본다. 국제적으로는 과거와 같이 미국이 리더십을 발휘해주지 않기 때문에 글로벌 지정학적 체제의 약화에 따른 많은 문제에 부닥치게 될 것이다. 그러나 다행스러운 것은 많은 나라가 상호 협조하에 어느 한 나라 중심이 아닌 다극(multipolar) 체제로 전환하고자 하는 의지가 있어 보인다는 점이다.

▶사공= 그러한 측면에서 나는 주요 20개국(G20) 회의와 같은 다자 포럼이 잘 활용돼야 한다고 꾸준히 주장해 왔다. 그리고 초강대국이 아닌 한국 같은 나라가 상당한 역할을 할 수 있고 또한 적극적인 리더십을 발휘해야 한다고 본다.

▶스티글리츠=나도 그렇게 생각한다. 캐나다와 같은 나라도 마찬가지다. 이런 나라들이 국제 포럼에서 ‘정직한 브로커(honest broker)’를 할 수 있다고 본다.

▶사공=끝으로 지금까지의 화두와는 다른 한 가지 중요한 경제 문제에 대한 의견을 듣고 싶다. 현재 우리는 디지털 혁명에 따른 눈부신 기술 변화를 목격하고 있는데도 미국을 위시한 주요국의 생산성 향상이 통계상 저조하게 나타나는 것을 어떻게 보나. 기존 추계 방법에도 문제가 있다고 보지 않나.

▶스티글리츠=추계 방법에도 문제가 있는 것은 사실이다. 예를 들면 현재로선 페이스북이나 트위터의 가치를 정확히 추계하기 힘들다. 혁신에 따른 부가가치의 추계가 어렵다는 것이다. 그럼에도 불구하고 혁신이 우리 사회와 국민 복지를 향상시키는 것은 분명하다. 또한 기술 발전에 따른 일자리 문제 특히 구조적 실업 문제 가능성에 대한 조세 정책 등 적절한 조치를 미리부터 해둬야 한다고 본다.

정리=송경진 세계경제연구원장