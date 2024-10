군산 해물 짬뽕은 깍두기랑 먹어야 제맛

“여기는 전북 군산의 ‘복성루’라는 음식점입니다. 해산물을 곁들인 짬뽕을 전문으로 파는 곳이죠.” 유튜브에 등장한 미국인 남성이 비디오카메라를 든 채 영어로 중국집에 대한 소개를 했다. 그는 가게 앞에 길게 늘어선 손님들 틈에 서서 “사람들의 긴 행렬은 음식이 맛있다는 증거”라고 설명했다. 45분간 기다리다 겨우 음식점에 들어간 그는 짬뽕 한 그릇을 먹으면서 “좀 맵지만 맛있다” “오징어와 조개 등 해산물이 푸짐하고 신선하다” “양파·깍두기와 함께 먹으니 궁합이 잘 맞는다”며 다채로운 영어 표현으로 음식 맛을 평가했다.

미국인 비디오그래퍼 마크 윈즈 #전북의 멋과 맛에 빠진 파워블로거 #유튜브에 14편 올려 벌써 330만 뷰 #“군산서 해물, 장수에선 한우 잔치”

화면 속 이 남성은 세계적인 비디오그래퍼(videographer)이자 파워 블로거인 마크 윈즈(31)다. 수많은 영상 작품을 만들어 온 그가 촬영하고 편집한 22분짜리 동영상에는 ‘전국 5대 짬뽕집’으로 꼽히는 복성루뿐 아니라 팥빵과 야채빵으로 유명한 이성당, 일제시대 때 지어진 일본식 가옥과 절 등 군산의 맛집과 관광 명소가 두루 담겼다. 지난해 7월 세계 최대 동영상 공유 사이트인 유튜브에 올라온 이 영상은 지난 3일 기준 조회 수 40만 건을 넘겼다.

윈즈가 전북 지역에서 찍어서 유튜브에 올린 영상은 모두 14편이나 된다. 지난해 4월 19일부터 2주 동안 군산을 비롯해 전주 한옥마을 등 전북의 14개 시·군을 여행하면서 각 지역의 대표 음식과 관광지를 촬영했다. 동영상 14편이 유튜브에서 330만 건 이상의 조회 수를 기록하며 인기몰이 중이다.

이번 작업은 전라북도 국제교류센터의 요청으로 성사됐다. 조하나(38) 전북도 국제교류센터 교류협력팀장은 “파급력이 큰 유튜브에 홍보 동영상을 올려 영어로 소통이 가능한 전 세계 15억 명이 볼 수 있도록 했다”고 말했다. 한국어로 된 영상물에 영어 자막을 입히던 기존 홍보 방식에서 벗어나 모든 영상을 영어로 제작한 이유다.

실제 윈즈가 제작한 영상을 본 유튜브 시청자들이 상당한 호응을 보였다. 이들은 “I want to go Jeonbuk just for the food.(음식 먹으러 전북을 방문하고 싶다)” “That was awesome video.(멋진 영상이었다)” 등의 댓글을 달았다.

이병철(56) 전북도 국제교류센터장은 “외국인의 시각에서 전북의 관광지와 먹거리를 직접 체험하고 날것 그대로 보여준 점이 세계인들의 호기심을 자극한 것 같다”고 말했다.

윈즈는 단순 홍보대사가 아니라 자신이 전북의 매력에 진짜 흠뻑 빠졌다고 토로했다. 앞서 지난해 6월 전북도 국제교류센터에서 발간하는 잡지 ‘JB LIFE(제이비 라이프)’와의 인터뷰에서 그는 “전북은 작은 지역이지만 다양성을 갖고 있다. 바다와 산이 모두 가까이 있어 어느 날은 군산에서 해물요리 잔치를 하고 다음 날 장수에서 최고 품질의 한우를 먹었다”고 호평했다.

전주=김준희 기자 kim.junhee@joongang.co.kr