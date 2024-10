[박정호의 사람 풍경] 좌우날개만 있고 몸통 없는 사회 … 경청하는 시민들이 그 몸통이죠

불교학자인 조성택 교수에게 물었다. “부처는 남의 말을 잘 들었겠죠.” 대답이 재치 있다. “아니요. 경전 속의 부처는 늘 얘기하고 있는데요. 하하하. 농담입니다. 그런데 스님들이 잘못 배워 늘 설법하는 흉내를 내죠. 최고의 설법가는 말을 안 하는 사람입니다. 달라이라마가 그랬잖아요. ‘당신이 말할 때는 아는 것만 반복한다. 하지만 들으면 새것을 배우게 된다(When you talk, you are only repeating what you already know. But if you listen, you may learn something new)’라고요.”

조 교수에게 가까이 한 사람 중 경청의 모범적 사례를 꼽아달라고 했다. 그가 정성헌 DMZ평화생명동산이사장을 들었다. “사회민주화를 위해 치열하게 싸워 온 분입니다. 그런데도 밖에 있는 적을 타도하는 것보다 내 안의 평화가 더 중요하다고 합니다. 그분하고 얘기하고 있으면 정말 잘 들으세요. ‘그렇지, 그렇지, 우리가 운동할 때 그런 걸 자주 무시했죠’라며 지난 과오를 받아들입니다.”

또 한 명은 루이스 랭커스터 UC 버클리대 명예교수다. 한국 불교를 널리 알린 세계적 학자다. “학생들을 20~30년 가르쳤는데 그들이 어떻게 배웠는지 모르겠다고 합니다. 자신은 학생들 질문을 듣고 대답했을 뿐이라는 거죠. 수업도 질의응답으로 진행합니다. 제자들이 스스로 궁금증을 찾아내게 하는 것, 그것이 최고의 교육인 것 같습니다.”