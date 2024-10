젊은 과학자 위한 '차세대한림원' 출범

한림원(翰林院)은 우리나라 학술기구를 대표하는 기관이다. 고려시대 지식과 정보를 담은 문서를 만들거나 정책·학술연구를 담당하는 문관들이 연구하던 공간에서 명칭을 따왔다. 과거에는 새의 깃털을 붓처럼 이용해 글을 썼는데, 붓(翰·깃털 한)으로 글을 쓰는 학문하는 사람들(林·무리 림)이 모인 공간(院·집 원)이란 뜻이다.

한림원에 입성하려면 학술적 성과가 뛰어나고 한 분야에서 25년 이상 연구해 현저한 업적을 세워야 한다. 때문에 주로 50대 이상 연륜이 지긋한 학자들의 주축이다. 이 점에 착안해 한국과학기술한림원이 산하기관으로 한국차세대과학기술한림원(Young Korean Academy of Science and Technology)을 설립했다. 한국과학기술한림원은 24일 ‘한국차세대과학기술한림원 출범식'을 개최하고 공식적으로 활동을 시작했다.

한국차세대과학기술한림원 회원 자격은 우수한 연구업적을 기록하고 있는 만 45세 이하 젊은 과학자다. 한림원은 정원 150명 이내로 차세대과학기술한림원을 운영할 계획이다. 창립회원으로 추천받은 과학자의 평균 연령은 42세다. 물리화학 분야에서 명성을 쌓고 있는 이효철 한국과학기술원(KAIST) 교수, 만 27세에 최연소 젊은과학자상(대통령상·2016년)을 수상한 오성진 고등과학원 연구교수 등 73명이 이날 회원패를 받았다.

새롭게 출범한 한국차세대과학기술한림원은 과학 분야에서 국제 교류 활동을 통해 해외 네트워크를 구축한다. 3월 일본영아카데미(Young Academy of Japan)와의 공동워크숍을 개최하고, 하반기에는 미국·스웨덴 현지에서 공동행사를 마련한다. 또 오는 11월에는 한국에 각국의 영아카데미 회원들을 초청해 심포지엄을 개최할 예정이다.

이명철 한국과학기술한림원장은 “젊은 과학자들이 각국 신진연구자들과 친밀하게 교류하면서 장차 세계 최고 수준의 과학자 그룹이 될 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

문희철 기자 reporter@joongang.co.kr

