[단독] “이정철은 사이버 외화벌이꾼 … 도박·음란사이트 운영이 임무”

김정남 암살사건 용의자로 말레이시아 경찰이 지난 17일(현지시간) 체포한 이정철(47)이 현지에서 맡은 임무는 각종 불법 도박 및 음란물 사이트 운영 등을 통한 ‘사이버 외화벌이’였다고 정부 관계자가 22일 밝혔다.

정보 당국 “돈벌이 계속하기 위해 #도주 않고 현지에 있다 잡힌 듯” #“이정철 이력서에 김책공대 IT학과” #북한 해커 양성 본산으로 알려진 곳

지난해 8월 말레이시아에 입국한 이정철이 현지에서 정보기술(IT) 관련 업체로 등록돼 있는 톰보엔터프라이즈에 위장 취업한 사실은 알려졌으나 평양에서 부여받은 그의 임무는 새로 확인된 사실이다.

정부 관계자는 “국제사회 제재로 외화 획득이 힘들어지면서 북한은 노동자를 해외에 보내 돈을 벌어들이는 식으로 우회로를 찾고 있는데 그중 부가가치가 가장 높은 분야가 IT”라며 “이정철 등 북한이 송출한 IT 전문가들은 IT 협력사업을 명목으로 외국에 위장 취업한 뒤 실제로는 불법 도박 사이트나 불법 음란 사이트 운영, 해킹, 게임 개발 등을 통해 돈을 벌어 본국으로 보내고 있다”고 말했다. 이와 관련, 톰보엔터프라이즈 총아코우(張雅誥·64) 사장은 “이정철이 김책공대 IT 프로그래밍학과를 졸업했다고 (취업)서류에 기재했다”고 증언했다. 정보 당국은 김책공대를 북한 해커 양성의 본산으로 지목하고 있다.

이정철은 총 사장에게 다른 북한인들의 취업도 부탁한 적이 있다고 한다. 그가 일종의 책임자로서 더 많은 북한 출신 IT 인력의 동남아시아 유입을 적극적으로 추진했다는 의미다.

이정철이 범행에 가담한 뒤 다른 용의자들과는 달리 도주하지 않고 현지에서 검거된 이유도 그의 임무 때문으로 당국은 분석하고 있다. 외교 소식통은 “그가 맡은 본래 임무는 외화벌이를 통한 통치자금 확보였기 때문에 사건 뒤에도 거점인 말레이시아를 떠나지 않았을 것”이라고 말했다.

2000년대부터 이정철과 같은 북한의 사이버 외화벌이 일꾼들이 주 무대로 삼는 지역이 동남아시아였다. 대부분의 국가가 전통적으로 북한과 관계가 좋아 북한 국적자의 입·출국과 취업이 쉽고 상대적으로 사이버 보안이 취약해 해커들이 활동하기 좋기 때문이다.

실제 2014년 캄보디아에서는 축구 도박 및 스포츠토토 사이트 등 각종 도박 사이트를 개설해 수백억원을 챙긴 북한인 8명이 현지 당국에 검거된 적도 있다. 유동열 자유민주연구원 원장은 “북한이 사이버 도박장 운영, IT 해외 판매 등 사이버 공작을 통해 벌어들이는 외화는 연 1조원”이라고 말했다.

북한 인식 나빠져 무비자 폐지 등 거론

이번 사건을 계기로 북한이 해외에서 외화 획득을 위해 벌여온 불법활동의 전모도 드러나고 있다.

말레이시아 당국이 22일 추가로 공개한 북한 국적 가담자인 현광성은 외교관, 김욱일은 고려항공 직원이었다. 외교부 당국자는 “말레이시아에 취항도 하지 않는 고려항공이 왜 쿠알라룸푸르에 지점을 두고 있었겠느냐”며 “북한이 해외에서 조직적으로 불법행위를 벌여온 증거가 확실히 나온 것”이라고 말했다. 지난해 12월 한·미는 이런 불법행위를 염두에 두고 고려항공을 독자 제재 대상에 넣었다.

북한 외교관들이 외교특권을 악용해 불법을 저질러온 사실도 다시 확인됐다. 2014년 캄보디아에서 검거된 북한인 8명 중 일부도 외교관 여권을 사용 중이었다. 지난해 11월 채택된 유엔 안전보장이사회 대북제재 결의 2321호가 북한 외교관의 권리를 명시적으로 제한한 이유다. 말레이시아에서도 무비자 조치 폐지 등 외교적 보복 수단이 거론되고 있다.

유지혜 기자 wisepen@joongang.co.kr