그룹 '세븐틴'의 일본에서 개최된 콘서트를 성황리에 마무리하며 대세돌임을 입증했다.

지난 15일부터 진행된 세븐틴의 일본 콘서트 '17 JAPAN CONCERT SAY the name #SEVENTEEN'은 약 7000석 규모의 고베 월드 기념 홀 아레나 공연장에서 4회, 약 1만 2000석 규모의 요코하마 아레나에서 2회 진행됐다.

일본 요코하마 아레나는 동방신기, 슈퍼주니어, 소녀시대, 샤이니, 엑소, 방탄소년단 등 대형 팬덤을 자랑하는 최고의 아이돌들이 콘서트나 팬미팅을 열었던 곳이다.

세븐틴은 이번 콘서트에서 전석이 매진되는 기염을 토하며 약 5만여 명의 일본 팬들과 만났다.

지난 2015년 5월 국내에서 데뷔한 세븐틴은 아직 2년이 채 안된 신생 아이돌 그룹으로, 일본에서는 정식 데뷔를 하지 않은 상태였다.

콘서트 초기 '좌석을 채울 수나 있을까' 하는 우려가 있었지만 일본 팬들의 열화와 같은 성원에 힘입어 콘서트를 무사히 마쳤다.

사진은 지난 18일 오후 일본 공식 SNS에 올린 것으로 국내 팬들은 물론 일본 팬들의 화제를 모은 바 있다. 생일이었던 멤버 도겸과 버논의 생일케이크가 등장했고 콘서트에 와준 일본 팬들에게 감사하다는 멘트가 함께 올라와 눈길을 끌었다.

이를 본 네티즌은 "자랑스럽다ㅜㅜ 훨훨 날아가자" "아레나 홀 바라보는 뒷모습 벅차다" "팬도 아닌데 괜히 흐뭇하고 그런" "와 대박..." 등 반응을 보였다.

