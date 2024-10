[매거진M] '컨택트' '로그원'…여성캐릭터 주연 X 흥행 동시에 이룬 영화는

2016년에 제작된 여성캐릭터 주연 영화들이 박스오피스에서도 큰 성과를 보였다.

TV·영화 속 여성 연구 센터(The Center for the Study of Women in Television and Film)’에 따르면 흥행 영화 100개 중 여성 주인공이 나오는 영화는 2015년엔 고작 7%였다. 반면 2016년엔 29%로 크게 상승한 것.

큰 비율을 만들어 낸 건 ‘컨택트’(2월 2일 개봉, 드니 빌뇌브 감독) ‘로그원: 스타워즈 스토리’(이하 로그원, 2016, 가렛 에드워즈 감독) ‘고스터 버스터즈’(2016, 폴 페이그 감독) ‘배드 맘스’(원제 Bad Moms, 2016, 존 루카스, 스캇 무어 감독) 덕분이라고 해도 과언이 아니다.

미지의 물체와 접촉하는 언어학자의 이야기를 다룬 '컨택트'는 북미에서만 9,900만 달러를 돌파했다. '로그원' 역시 북미 정식 개봉 하루만에 전세계 수익 1억 달러를 돌파하며 흥행했다.

하지만 상승한 여성캐릭터의 비중에서 장르는 다양하지 못했다. 에이미 애덤스의 열연이 돋보이는 SF 스릴러 ‘컨택트’도 있었지만 액션 영화에서의 여성 영화비중은 늘 적었다. 주로 드라마, 코미디 영화에 많이 출연했으며 액션 영화에서 여성주인공의 비중은 3%에 불과했다.

인종의 다양성이 고려되지 못한 한계도 있다. 연구에 따르면 할리우드는 백인 여성 주인공을 선호한다는 걸 알 수 있다. 아시아 여성은 6%, 흑인 여성은 14%였다. 히스패닉 여성 주인공은 고작 3%로 가장 적은 비중을 차지했다.

29%라는 높은 비율 속에 포함되지 못한 다양성이 2017년에는 달라질 것이라 기대해볼 수 있다. 흑인 여성 세 명이 주인공으로 등장하는 ‘히든 피겨스’(3월 23일 개봉, 데오도르 멜피 감독)는 올해 첫 북미 박스오피스 1위에 올랐다.

SF장르와 액션 장르에서 여성캐릭터의 약진도 기대된다.‘원더우먼’(6월 개봉 예정, 패티 젠킨스 감독) ‘에일리언: 커버넌트’(7월 개봉 예정, 리들리 스콧 감독) ‘스타워즈: 더 라스트 제다이, (2017, 라이언 존슨 감독)이 개봉을 앞두고 있다.

박지윤 인턴기자 park.jiyoon1@joongang.co.kr