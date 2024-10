백인들이 눈썹을 까맣게 염색하는 사진이 온라인에서 화제다.

한 온라인 커뮤니티에 백인의 눈썹 문신 전과 후의 사진이 올라와 눈길을 끌었다.

사진에는 금발의 눈썹을 가진 백인들이 검은색 눈썹으로 염색을 하는 모습들이 담겨있다.

이에 대해 글쓴이는 “동양인이 되고 싶은거야? 있는 그대로도 아름다운데 왜 자기 자신을 바꾸려는 거니”라며 “Love yourself. No more asian-washing"이라고 덧붙였다.

작성자가 이 같은 발언을 덧붙인 이유는 일부 서양 네티즌들이 "동양 사람이 머리나 속눈썹을 금발로 염색하는 것은 자신의 외모에 만족하지 못하고 서양인이 부러워 따라하는 것"이라고 발언한 것에 대해 비꼰 것으로 보인다.

이를 본 네티즌들은 “진짜 사이다 발언이다. 뭐만 하면 백인들 따라한대” “그 놈의 Love yourself 좀 그만했으면” 등의 반응을 보였다.

김서환 인턴기자 kim.seohwan@joongang.co.kr