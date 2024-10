손혜원, 안희정 겨냥 "지옥으로 가는 길은 '선의'로 포장"

안희정 충남지사가 이명박 전 대통령과 박근혜 대통령을 거론하며 '선한 의지'라 발언한 것이 논란이 된 것과 관련, 손혜원 더불어민주당 의원이 이를 겨냥한 듯한 말을 남겼다.

손 의원은 21일 자신의 페이스북에 "지옥으로 가는 길은 선한 의지로 포장돼 있다"(The road to the hell is paved with good intentions)"는 서양의 속담을 적었다. 이는 안 지사의 발언을 지적하는 것으로 보인다.

앞서 안 지사는 지난 19일 부산대학교에서 열린 '즉문즉답' 행사에서 이 전 대통령과 박 대통령을 언급하며 "누구라도 그 사람의 의지를 선한 의지로 받아들여야 한다"고 했다. 비난 여론이 거세지자 안 지사는 20일 "(국정농단 사건과 관련해) 대통령 본인께선 좋은 일을 하려고 했다고 자꾸 변명하시니 그 말씀 그대로 인정하더라도 그건 옳지 않은 일이라고 말씀을 드린 것"이라고 설명했다.

안 지사는 이날 JTBC 뉴스룸에도 출연해 '선한 의지' 발언을 해명하는 데 대부분의 시간을 할애했다.

안 지사는 "이명박 전 대통령과 박근혜 대통령에 제기된 문제가 선한 의지라고 생각한다는 거냐"고 묻는 손석희 앵커의 질문에 "어떤 주장을 대하고 대화를 할 때 첫걸음이 선한 의지라는 말이다. 하지만 지금 부당한 거래로 드러나고 있는 것을 모두 선한 의지라고 주장하는 것은 아니다"고 답했다.

이어 "박 대통령이 동원했던 것들은 현재 수사결과로 봤을 때 부당한 거래였다"며 "그 과정 전체를 선한 의지라고 주장하는 것은 아니다"라고 강조했다.

