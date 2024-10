가수 에릭남이 자신의 SNS에 올린 글이 화제다.

17일 에릭남은 자신의 SNS에 "그만" 이라며 "나의 회사는 날 존중하지 않는다(My company don't respect me)"라는 내용의 글을 올렸다.

이어 "이건 해킹당한게 아니다. 진짜다(Naw this ain't hacking. This is just the truth)"라는 글을 연달아 게재했다.

하지만 현재 에릭남은 이와 같은 심경이 담긴 글을 올린 이유에 대해서는 아무런 언급을 하지 않은 채 바로 삭제했다.

이를 두고 그의 팬들은 "에릭남 괜찮아?" "누가 널 아프게 했니ㅜㅜ" "조금만 더 참아" 등 진심어린 댓글을 달았다.

임유섭 인턴기자 im.yuseop@joongang.co.kr