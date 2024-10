마룬5 “신곡 들어볼래?” 페북에 한글 띄워

미국의 세계적인 팝밴드 ‘마룬5’가 한글로 신곡을 홍보해 화제다. 마룬5는 15일 공식 페이스북에 신곡 ‘콜드(Cold)’를 소개하면서 “우리 진짜 강렬한 신곡 나왔어, 들어볼래?”란 글(아래 사진)을 남겼다. 이 글을 본 한국 팬들의 반응은 폭발적이다. ‘내 눈을 의심했네’ ‘뭐지? 지금, 한국어 보는 거 맞나’ 등의 댓글이 달렸다.

세계적 팝밴드의‘콜드’이색 홍보

국내 팬들 “내 눈 의심했네” 들썩

마룬5의 신곡 ‘콜드’는 발표되자마자 국내 주요 음원차트 상위권에 오르며 인기를 끌었다. ‘콜드’는 차갑게 변해버린 연인을 바라보는 마음을 담은 곡으로 힙합과 록이 어우러졌다.

마룬5는 애덤 리바인(메인 보컬리스트 겸 기타리스트), 제임스 밸런타인(기타리스트) 등 6명으로 구성된 그룹이다. 2002년 정규 1집 앨범 ‘송스 어바웃 제인(Songs About Jane)’으로 활동을 시작해 ‘디스 러브(This Love)’ ‘쉬 윌 비 러브드(She Will Be Loved)’ ‘슈가(Sugar)’ 등의 히트곡을 남겼다. 애덤 리바인은 음악영화 ‘비긴 어게인’에 출연하기도 했다.

이들은 지금까지 다섯 번의 내한 공연을 가지는 등 국내에도 많은 팬을 보유하고 있다. “모든 팬들이 한국 팬들 같다면 우리는 지금보다 더 행복할 것이다”라는 말로 한국 팬에 대한 애정을 드러내기도 했다.

