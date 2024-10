세계적인 록밴드 '마룬5'가 한글 메시지를 남겨 화제가 됐다.

마룬5는 지난 15일 각종 SNS를 통해 신곡 '콜드(Cold)' 출시를 알렸다.

마룬5는 특히 국내 팬을 위해 공식 페이스북에 "우리 진짜 강렬한 신곡 나왔어, 들어볼래?"라는 글을 남겨 눈길을 끌었다.

[사진 애덤 리바인 인스타그램]

[사진 마룬5 페이스북]

이날 공개된 음원은 국내 8개 음원 사이트 실시간 차트 가운데 엠넷과 올레뮤직 등 두 곳에서 정상에 오르면서 인기를 끌었다.

마룬5는 2002년 정규 1집 '송스 어바웃 제인(Songs About Jane)' 발표를 시작으로 '디스 러브'(This Love) '쉬 윌 비 러브드'(She Will Be Loved) 등의 히트곡을 남기며 큰 인기를 끌었다. 이들은 2008년 첫 내한한 이래 다섯 번의 내한 공연을 펼쳐 국내에도 많은 팬을 보유하고 있다.

특히 보컬인 애덤 리바인은 음악 영화 '비긴 어게인'에 출연하면서 인지도가 더 높아졌다.

온라인 중앙일보