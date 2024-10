[글로벌 J카페] 일론 머스크 테슬라 CEO가 면접에서 꼭 물어보는 질문은?

“연필 한 다스가 있다. 본래 연필 기능 외에 이것으로 할 수 있는 일 10가지는?”-구글

“8살 아이에게 동력계(Dynamometer)를 설명한다면?”-테슬라

미국 일자리 커뮤니티 사이트 글라스도어에 올라온 글로벌 IT기업의 면접 질문입니다. 일명 ‘브레인티저(Brain teaser·두뇌교란형)’라고 불리는 까다로운 질문인데요. 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 중요하다고 생각하는 질문은 조금 달랐습니다. 13일(현지시간) 미국 경제전문 방송 CNBC에 따르면 머스크 CEO는 아랍에미리트 두바이에서 열린 월드거번먼트서밋포럼에서 인터뷰 면접 지원자에게 던질 가장 중요한 질문을 이렇게 설명합니다.

“당신의 삶에 대해 이야기해주세요. 살면서 어떤 결정을 했는지, 또 왜 그런 결정을 했는지를 말해주세요. 당신이 맞닥뜨렸던 가장 어려웠던 문제는 무엇이고, 그것을 어떻게 해결했나요(Tell me the story of your life and the decisions that you made along the way and why you made them and also tell me about some of the most difficult problems you worked on and how you solved them).”

머스크 CEO는 “진짜로 문제를 해결한 사람들은 어떻게 문제를 해결했는지 세세한 부분까지 정확히 알고 있다”며 “그런 척하는 사람들에게 한 단계만 더 자세히 물어보면 말이 막혀버린다”며 솔직한 생각과 대답을 기대한다고 말했습니다.

