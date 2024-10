美 대북 선제타격론에 윤병세 "미 행정부 내부서 검토, 분석 있을 것"

미 워싱턴 조야에서 불거지고 있는 대북 선제타격론에 대해 윤병세 외교부 장관이 13일 “미 행정부 내부에서도 그런 데 대한 검토라고 할까, 그런 분석들이 일부 있을 것으로 예상된다”고 말했다. 윤 장관이 선제타격론에 대해 입장을 밝힌 것은 처음이다.

윤 장관은 이날 오전 국회 외교통일위원회에 출석해 미국의 선제타격 가능성이 지난 오바마 행정부 때보다 커졌다는 데 동의하느냐는 새누리당 윤상현 의원의 질문에 “그런 데 대한 관심이 과거보다, 특히 의회와 학계를 중심으로 커지고 있다”며 이처럼 답했다.

또 “과거 어느 때보다 이런 가능성에 대한 논의가 많이 나오는 이유는 북핵과 미사일 위협의 단계가 과거 어느 때보다 고도화되고 있기 때문”이라며 “미 본토에 대한 위협을 느끼고 있는 것이 일반화되기 때문에 모든 방안을 배제해선 안 된다는 이야기가 심지어 미 행정부 고위 인사들이 청문회 등 단계를 거치면서 여러 형태로 나오고 있다”고 말했다. 그러면서 “이번에 고위 인사들이 방한하거나 제가 신임 렉스 틸러슨 미 국무장관과 통화할 때 이 문제를 (구체적으로)논의한 바는 없다”고 설명했다.

윤 장관은 전날 북한이 중장거리 탄도미사일 ‘북극성 2형’을 발사한 데 대해 “북한이 도발 의지를 먼저 보여주고, 앞으로 필요한 단계에 추가 도발을 하겠다는 신호탄, 예고편으로 생각한다”며 “북한의 추가도발 가능성도 예의주시하고 있다”고 말했다.

윤 장관의 발언은 트럼프 행정부의 신임 외교안보팀이 잇따라 선제타격론을 포함한 대북 강경 정책에 의지를 보이는 것과 궤를 같이 하는 것이라고 복수의 정부 당국자들은 전했다. 제임스 매티스 미 국방장관은 인준청문회에서 선제타격도 선택지가 될 수 있느냐는 질문에 “어떤 것도 논의테이블에서 배제해선 안 된다(nothing should be off the table)”고 말했다. 틸러슨 미 국무장관은 8일 공개된 상원 인준청문회 서면 답변에서 북한이 대륙간탄도미사일(ICBM) 시험발사 태세를 갖출 경우 이를 막기 위한 군사 행동을 지지하느냐는 질문에 “미국은 모든 국력을 동원할 준비가 돼 있다”고 답했다. 밥 코커 미 상원 외교위원장은 지난달 31일 북핵 관련 청문회에서 “우리는 발사대에 있는 북한의 ICBM을 선제타격해야 하는가”라고 언급하기도 했다.

외교부 당국자는 “트럼프 행정부는 말 그대로 오바마 행정부는 고려치 않았거나 선택하지 않은 모든 옵션을 일단 테이블 위에 올려놓고 무엇이 효과적일 지 대북정책 점검에 들어갔다. 우리가 이에 대해 이렇다, 저렇다 할 입장을 밝힐 것은 아니지만 그만큼 북한의 핵·미사일 위협이 심각하다는 인식을 하고 있단 뜻”이라고 설명했다. 또다른 당국자는 “도널드 트럼프 대통령은 외교의 불가측성을 강조해온 만큼 기존에는 생각하지 않았던 방법을 대북 압박에 활용할 수 있다. 미 행정부가 지금 선제타격을 추진한다고 말하는 것은 틀리지만, 선제타격 같은 초강수를 쓸 가능성이 이전보다 커졌다고 한다면 그건 틀린 이야기가 아니다”라고 말했다.

실제 미국 내에서 선제타격론은 이전보다 훨씬 진지하게 받아들여지고 있다고 한다. 관련 사정에 밝은 외교가 소식통은 “행정부 고위관료들은 다소 절제된 언어를 쓰면서 가능성을 열어놓고, 의회는 보다 적극적으로 나서서 선제타격론을 제시하고 있다. 이런 역할분담은 일종의 전술로도 볼 수 있다”고 귀띔했다.

