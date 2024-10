나스닥, 46번째 생일에 사상 최고가 축포

미국 나스닥지수가 8일(현지시간) 5682.4에 장을 마치며 하루 만에 역대 최고치를 경신했다. 이날은 마침 나스닥의 46번째 생일이었다.

8일 5682 마감 … 전날 이어 신기록

2000년 IT 버블 이후 제2 전성시대

4차 산업혁명의 기대감을 반영하듯 마이크로소프트·인텔·애플·페이스북 등 기술주가 증시 상승을 주도하고 있다. 여기에 도널드 트럼프 미국 대통령의 경기 부양 기대감도 주가에 긍정적인 영향을 주고 있다. 최근 나스닥은 1999~2000년 정보기술(IT) 버블 이후로 제2의 전성시대를 맞이하고 있다.

나스닥은 1971년 전미증권업협회(NASD)가 설립한 증권거래소다. 주로 장외에서 이뤄지던 신흥기업의 주식거래를 투명화하는 한편, 이들 기업에 자금을 공급하기 위해 개설됐다. 미국 거래소 역사상 처음으로 PC 네트워크를 이용해 거래 주문을 넣는 전자식 거래를 도입했다.

지금은 HTS가 널리 보급됐지만 당시만 해도 투자자가 수기 주식 매매서류를 작성해 트레이더가 발로 뛰며 주식을 사고 팔았다.

90년대 이후 IT 기업들의 선전에 힘입어 나스닥은 뉴욕증권거래소(NYSE)와 어깨를 나란히 하는 위치로 성장했다. 하루에 20억 주 이상의 주식이 거래되고 있으며 상장종목 수도 3800여 개에 달한다. 전체 상장사의 시가총액은 10조1000억 달러(약 1경1579조원)나 된다. 시가총액 1위 애플은 6500억 달러로 NYSE 시총 1위 엑손모빌(3526억 달러)의 2배에 육박한다. 2위 구글의 모회사 알파벳은 5350억 달러.

나스닥은 기술주 중심의 거래소답게 1996년 거래소 중 최초로 금융 웹사이트를 개설하고 2012년에는 클라우드 기반의 데이터·인프라 관리 및 저장 시스템을 갖추기도 했다. 나스닥의 혁신 이미지는 우량한 IT기업을 끌어 모으는 데 도움이 됐다.

상장의 문턱은 높은 편이다. 상장 시 자본금이 최소 1500만 달러 이상 돼야 하며, 세전이익도 100만 달러를 넘어야 한다. 100주 이상 주식을 보유한 주주 수도 400명 이상이어야 한다. 대중적인 관심과 다양한 투자를 받고 있느냐를 확인하기 위해서다. 한국에서도 IT버블 당시 미래산업과 두루넷·이머신즈 등이 나스닥에 상장한 바 있지만 모두 상장폐지됐다. 닛산·닌텐도·미쓰이물산 등 10여 개의 일본 기업도 상장돼 있다. 나스닥은 2000년 오사카증권거래소와 제휴해 ‘나스닥 재팬’ 거래소를 개설했지만, 24시간 거래 시스템 등의 문제로 2년 만에 철수하기도 했다.

나스닥이 요즘 고공행진을 이어가는 원동력은 IT 산업이다. IT 버블 때인 2000년에는 순식간에 5000선에 올라서기도 했다. 글로벌 금융위기 이후 1000대로 추락했지만 테슬라·페이스북·아마존 등 신흥 IT 기업의 등장과 함께 다시 부활했다. 인터넷 상거래 공룡 아마존은 지난해 4분기 437억4000만 달러의 매출을 올렸고, 페이스북도 이 기간 전년 동기 대비 51% 급증한 88억1000만 달러의 매출을 달성했다. 애플 매출도 역대 최대인 783억5000만 달러를 기록했다.

월스트리트저널은 “현재 주가 수준이 높다는 우려와 정치적 불확실성이 있지만 투자자들은 세금 감면 및 규제 철폐 등 정책 기대감과 기업의 실적, 경제 지표 개선 등에 무게를 두고 있다”고 분석했다.

