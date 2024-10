도깨비 열혈팬이 그린 놀라운 그림들

도깨비 주연 배우들을 똑같이 그려낸 일러스트레이터가 있다.

최근 한 일러스트레이트가 그린 놀라운 그림들이 인스타그램을 통해 화제가 되고 있다. 그는 샤프 한 자루를 이용해 공유·김고은 등 도깨비에 출연한 배우들을 똑같이 재현했다.

그림으로 표현된 공유·김고은·유인나·이동욱 등 배우들의 모습에 네티즌들은 놀라움을 감추지 못했다.

그림을 본 네티즌들은 "엄청난 금손을 가졌다" "이 그림 저희 어머니가 보시고 프로필 사진으로 쓰고 싶대요" "존경, 대단, 최고" "대박이에요"와 같은 반응을 보였다.

뿐만 아니라 그가 그린 그림에 영어로 댓글을 남긴 해외 팬들도 있었다 . 네티즌들은 영어로 "공유 좀 더 그려줄 수 있나요(Could you please draw more Gong Yoo)" "스케치일 뿐인데 무섭네요(Wow, still scary even if he's just a sketch)" "당신의 그림은 정말 좋네요. 공유해줘서 고마워요(Your pics is very good .Thank you for sharing)"와 같은 댓글을 남겼다.

김하연 인턴기자 kimhayeon@joongang.co.kr