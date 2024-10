레이디 가가 화려한 하프타임 쇼…노출사고는 없었다

레이디 가가(31)가 51회 수퍼보울 하프타임쇼를 화려하게 빛냈다.

레이디 가가는 6일(한국시각) 미국 텍사스주 휴스턴 NRG 스타디움에서 벌어진 제 51회 수퍼보울에서 하프타임쇼 메인 무대를 장식했다.

애틀랜타 팰컨스와 뉴잉글랜드 패트리어츠의 대결로 이뤄진 이번 수퍼보울에서는 애틀랜타가 21-3으로 앞서며 2쿼터를 마쳤고 2쿼터 종료와 함께 하프타임쇼가 펼쳐졌다. 하늘에서 내려오며 강렬한 등장 신을 선보인 레이디 가가는 히트곡 ‘포커페이스’(Poker Face)를 열창하며 화려한 공중제비를 선보이며 무대로 내려왔다.

미국프로풋볼(NFL)의 결승전으로 미국 전역 최대의 축제 중 하나로 손꼽히는 수퍼보울인 만큼 정상급 스타만이 무대에 오를 자격이 주어진다.

이날 레이디 가가가 올해 슈퍼볼 공연에서는 사고를 치지 않겠다고 약속을 지켰다. 가가는 공연에 앞서 “파격 퍼포먼스 및 의상을 입지 않을 것”이라며 “걱정할 필요가 없다. 정말 환상적일 것”이라고 강조했다.

레이디 가가는 'Poker Face', 'Born This Way', 'Just Dance', 'Million Reasons', 'Bad Romance' 등 자신의 히트곡을 열창한 레이디 가가는 고난도의 와이어 액션을 선보이며 관중을 열광시켰다.

앞서 레이디 가가는 대기실 사진과 영상을 본인 SNS에 올리며 뜨거운 무대를 예고했다. 자신이 공개한 사진과 영상속 가가는 텍사스주 휴스턴 NRG 스타디움의 대기실에서 안무를 연습하는 영상, 피아노를 치는 사진을 연달아 올렸다. 핑크색 풋볼 헬멧과 상의가 인상적이다. 하의는 평소처럼 검은색 속옷만 입었다.

한편 지난 2004년 열린 슈퍼볼 하프타임 공연에서는 자넷 잭슨의 노출 사고가 그대로 방송에 나가 논란이 된바 있다. 재닛은 미국의 남성 그룹 출신 저스틴 팀버레이크와 함께 ‘록 유어 보디’라는 노래를 불렀다. 하프타임 쇼의 마지막 순서였는데 팀버레이크가 자넷 잭슨의 옷 오른쪽 가슴 부위를 갑자기 잡아 뜯었고, 순간 그의 가슴이 노출됐다. 자넷 잭슨은 가슴을 손으로 가린 채 공연을 마무리했지만 가슴이 드러난 장면은 1초가량 전파를 탔다.

배재성 기자 hongdoya@joongang.co.kr