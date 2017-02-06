[인사] 공정거래위원회 外

◆공정거래위원회<국장급 전보>▶국가공무원인재개발원 김재신<과장급 전보>▶정보화담당관 배찬영▶기업결합과장 한용호▶약관심사과장 선중규▶대전지방공정거래사무소장 이태휘<과장급 파견>▶세종연구소 민혜영▶통일교육원 이상협<과장직위 승진>▶위원장비서관 황윤환
◆행정중심복합도시건설청<과장급 전보>▶기반시설국 사업관리총괄과장 유근호▶기반시설국 광역도로과장 김상기▶공공건축추진단 문화박물관센터장 신성현<과장급 파견>▶국방대학교 교육파견 고성진▶세종연구소 교육파견 이상철▶세종특별자치시지원단 한동민
◆연세대 의료원<강남세브란스병원>▶간호국장 조윤희▶원무팀장 김점석<의료원>▶연구지원팀장 강안구▶정보미래기술추진팀장 양낙준▶의료정보팀장 강은혜▶인재혁신팀장 최충실▶발전기금팀장 남진정▶기획파트장 양성오▶사업개발파트장 채형기▶노무파트장 겸 복지파트장 이진영<안이비인후과병원>▶경영지원팀장 정혁상
<세브란스병원>▶131병동 파트장 예혜진▶국제환자진료파트장 김윤희▶입원파트장 김기량▶병원장실 파트장 김민철<연세암병원>▶기획경영파트장 하동운
◆전주대▶대학원장 김종훈▶인문대학장 이용욱▶사회과학대학장 고준석▶경영대학장 정희준▶의과학대학장 이종우▶공과대학장 정명채▶문화융합대학장 박병도▶문화관광대학장 심상욱▶사범대학장 왕석순▶기초융합교육원장 김인규▶평생교육원장 서재복▶농생명융합기술원장 최용욱▶교직지원부장 유평수▶문화산업연구소장 한동숭▶e-복지관장 정수경▶전라북도 보조기구센터장 신현욱▶사회봉사센터장 김광혁▶교육연수원장 윤마병
◆한국문화산업교류재단▶교류사업부장 직무대행 겸 문화교류팀장 박종섭▶경영기획팀장 최경희▶전문위원 정태상