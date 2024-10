삼성전자도 트럼프에 굴복?

삼성전자가 미국에 가전제품 생산 공장을 지을 것이라는 보도가 나와 도널드 트럼프 대통령이 트위터를 통해 반겼다.

로이터 통신은 삼성내부 소식통을 인용해 삼성의 미국 가전공장 건설 가능성이 크다고 2일(현지시간) 보도했다.

하지만 이 소식통은 공장을 어디에 지을지, 투자금액이 얼마나 될지 등 세부적인 내용은 정해지지 않았다고 말했다.

트럼프 대통령이 이 보도를 보고 트위터 계정에 “고마워요 삼성! 당신과 함께 하고 싶다”(Thank you, @samsung! We would love to have you!)라는 글을 올렸다.

삼성전자는 공장 설립 계획과 관련해 “내부적으로 확인중”이라며 “대통령이 ‘땡큐’라는 말을 했기 때문에 상당히 곤란한 지경”이라고 말했다.

삼성전자는 텍사스 주 오스틴 반도체공장에 지금까지 170억 달러를 투자한 것을 포함해 이미 미국에 상당한 투자를 하고 있지만 멕시코에 TV 공장을 비롯해 2곳에서 생산라인을 가동하고 있어 트럼프 대통령으로부터 ‘국경세’ 폭탄을 맞을 가능성을 배제할수 없는 실정이다.

