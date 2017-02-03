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사회 사회일반

[인사] 문화체육관광부 外

중앙일보

입력

지면보기

종합 23면

◆문화체육관광부<국장급 전보>▶콘텐츠정책관 김상욱▶국제관광정책관 황성운▶국립중앙박물관 교육문화교류단장 박용철▶국립국어원 기획연수부장 우상일▶해외문화홍보원장 오영우▶국립국악원 기획운영단장 강병구▶예술정책관 직대 이영열<과장급 전보>▶규제개혁법무담당관 강성태▶문화여가정책과장 최원일▶예술정책과장 정향미▶인문정신문화과장 김근호▶문화산업정책과장 박종택▶저작권산업과장 강지은▶체육정책과장 김승규▶평창올림픽지원과장 이해돈▶관광개발과장 진주원▶국제관광기획과장 윤성천▶전략시장과장 남찬우▶홍보정책과장 강수상▶국립중앙박물관 문화교류홍보과장 오진숙▶국립국어원 기획운영과장 최훈창▶국립국어원 한국어진흥과장 신호석▶국립중앙도서관 총무과장 권영섭▶국립중앙도서관 디지털정보이용과장 윤양수▶국립민속박물관 민속기획과장 정세웅▶대한민국역사박물관 운영지원과장 양충연▶국립한글박물관 기획운영과장 김정훈▶국립현대미술관 작품보존미술은행관리과장 오남숙▶한국정책방송원 기획편성부장 김유중▶한국정책방송원 방송보도부장 박창현▶한국정책방송원 방송기술부장 홍성운

◆한국외대▶사업본부운영 3팀장 이송근▶학사종합지원센터팀장(서울) 박창호▶총괄지원팀장(글로벌) 최태경▶교무행정팀장(글로벌) 안경호▶진로취업지원센터팀장(서울)·현장실습지원센터팀장(서울) 김미자▶학생지원팀장(서울)·사회봉사지원센터팀장(서울)·장애학생지원센터팀장(서울) 김현숙▶교무행정팀장(서울) 백종훈▶학사종합지원센터팀장(글로벌)·원스톱서비스센터팀장(글로벌) 김춘희▶입학관리팀장(서울) 권성배▶재무회계팀장 서리 이대성

◆명지대▶인문대학장 김차규▶자연과학대학장 구상호▶산업대학원장 김창은▶교육대학원장 조아미▶기록정보과학전문대학원장 이승휘▶자연캠퍼스 학생경력개발처장 겸 장애학생지원센터장 한영근▶도서관장 겸 전산정보원장 박현민▶체육부장 김정명▶학생상담센터장 이은경▶자연캠퍼스부설 사회교육원 교학부장 겸 바둑학과 주임교수 김진환▶방목기초교육대학 학장보 김준성▶인문과학연구소장 김차규▶자연과학연구소장 구상호 ▶예술체육대학 디자인학부장 서동애 ▶예술체육대학 음악학부장 김정현 ▶예술체육대학 영화·뮤지컬학부장 차태호

◆KBS▶이사회 사무국장 김서호

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