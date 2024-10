‘설국열차’ ‘해리포터’ 배우 존 허트 사망

‘설국열차’에 출연한 영국의 유명 배우 존 허트(John Hurt)가 사망했다. 77세

27일(현지시간) 영국 미러에 따르면 허트는 2015년 췌장암 진단을 받았다. 그는 투병중에도 활동을 이어가다 2015년 10월 완치 판정을 받았다. 그러나 지난해부터 다시 건강이 나빠져 의사의 조언에 따라 활동을 접었다.

존 허트 측은 암 선고 당시 “췌장암 진단은 받았지만 치료를 받은 결과 좋은 쪽으로 흘러 일은 계속할 예정이다”라고 밝힌 것으로 알려졌다.

이어 그는 “연기는 계속할 생각이다”라며 프로젝트로 진행 중인 BBC 라디오 녹음 진행 의사를 밝히기도 했다.

존 허트는 1940년 1월 22일 영국 더비셔의 체스터필드에서 태어났다. 세인트 마틴 미술학교를 마치고 왕립극예술 아카데미에서 장학생으로 입학했다. 허트는 지난 60년간 120편의 영화에 출연하며 연극, TV 등 여러 방면에서 활약했다. 그는 영국판 아카데미인 ‘바프타’ 상을 받았다. 또한 그는 2015년에 영국 왕실로부터 기사 작위를 받기도 했다.

허트는 영화 ‘에일리언’과 ‘엘리펀트 맨’(THE ELEPHANT MAN,1980년)에 출연한 것으로 유명하다. 엘리펀트 맨에서 희귀병을 앓은 존 메릭 역을 맡아 미국 아카데미상 후보에 오르기도 했다.

봉준호 감독의 영화 ‘설국열차’에서 꼬리칸 지도자인 길리엄 역을 맡아 한국 팬들에게도 친숙하다. 영화 ‘해리포터’에선 지팡이 가게 아저씨 ‘올리밴더’ 역을 맡기도 했다.

존 허트의 사망 소식에 영화 ‘해리포터’ 측은 공식 트위터릍 통해 애도의 메시지를 전했다. “우리는 존 허트의 죽음에 대해 깊이 애도한다. 해리포터 팬들은 그를 그리워 할 것이다”(We are deeply saddened to hear of the passing of John Hurt, who played Mr. Ollivander. Harry Potter fans will miss him very much)이라고 전했다.

배재성 기자 hongdoya@joongang.co.kr