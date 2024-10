무료 병원 30년, 9223명 소액기부의 힘

“5년 전 먼저 보낸 아들이 떠올라 양말 좀 사서 왔어요. 아들 이름으로 기부하고 싶습니다.”

홍선주(70·여)씨가 양말 100켤레가 든 커다란 박스를 요셉의원 로비에 내려놓은 건 지난 24일 오후 6시 무렵이다. 경기도 포천시에서 직접 소형차를 운전해 서울 영등포구 요셉의원을 찾은 홍씨는 바들바들 떨리는 손으로 물컵을 겨우 쥐어 올렸다. 그는 “내비게이션이 건물을 찾지 못해 2시간 넘게 근처를 헤맸다. 평소 당뇨가 있어 혼났다”고 말했다.

영등포역 쪽방촌 바로 옆에 자리한 요셉의원은 무료병원이다. 올해로 설립 30년을 맞았다. 1987년 서울 신림동 신림시장에서 시작해 97년 현재 위치로 옮겨왔다. 지금까지 62만 명의 환자를 무료로 돌봤다. 병원 운영시간도 독특하다. 오후 1시에 진료를 시작해 오후 9시에 문을 닫는다. 단골손님인 노숙인과 일용직 근로자를 위한 배려다.

요셉의원은 나눔과 봉사를 상징하는 장소로 거듭나고 있다. 정부보조금을 한 푼도 받지 않는 무료병원이 유지될 수 있었던 건 홍씨와 같은 소액 기부가 꾸준히 이어졌기 때문이다. 이날 포항의 한 부부는 떡국 떡 150㎏을 택배로 보내왔고, 유치원생 20여 명은 바자회 수익금 100만원으로 구입한 라면과 참치캔, 과일을 들고 직접 찾아오기도 했다.

건물 3층. 후원회 사무실 칠판에는 ‘9223’이란 숫자가 적혀 있다. 바로 기부회원 수다. 자원봉사자 이은주(82)씨는 “매달 꼬박꼬박 기부하는 정기 후원자는 대략 2000여 명인데 이들이 요셉의원을 이끄는 힘”이라고 말했다. 책장에 가지런히 정리된 파일엔 회원들의 이름과 이들이 매달 기부한 액수가 적혀 있다. 정기 후원자 대부분은 2만~3만원씩 꾸준히 기부하는 이들이다. ‘쉬는 회원’이란 파일에 눈길이 갔다. 이씨는 “직장을 잃거나 은퇴를 하면 후원이 잠시 끊긴다. 그런 분들을 쉬는 회원으로 분류한다. 그러다 갑자기 후원이 이어지는 경우가 많다”고 말했다.

요셉의원은 출발점도 기부금이었다. 한국과 호주?미국 등 세계 각국에 ‘가난한 이들을 위한 무료 병원’이라고 적힌 설립취지문을 보내 기부를 받았다고 한다. 가톨릭대 의대를 졸업하고 미국에서 내과 전문의를 획득한 고(故) 선우경식 초대 원장은 “보조금을 받으면 정부의 간섭이 생겨나고 이렇게 되면 가난한 이들을 위한 최선의 진료를 할 수 없다”며 보조금을 거부했다. 그렇게 모인 1억원으로 달동네의 대명사였던 신림동에 병원을 세웠다. 베드 등 각종 의료기는 가톨릭병원 등에서 재활용품을 기부받았다. 병원 설립 초기엔 “무료병원은 그저 환상이고 꿈이다” “석 달이면 두 손 들고 포기할 것이다”란 말이 들려왔지만 요셉의원은 30년을 버텼다. 현재 원장을 맡고 있는 이문주 신부는 “젊은 부부가 아이를 데려와 돌잔치 비용을 기부하기도 하고 암 투병 환자들이 소액을 기부하기도 한다. 이런 관심과 나눔이 있어 요셉의원이 계속될 수 있었다”고 말했다.

오후 3시. 당뇨약을 받으러 경기도 안산시에서 왔다는 김진성(57)씨를 2층 대기실에서 만났다. 김씨는 “요셉의원을 만나지 못했다면 한참 전에 죽었을 것”이라고 말했다. 영등포역에서 노숙을 하던 김씨는 97년 요셉의원과 처음 인연을 맺었다. 그가 때려 부순 병원 현관 문짝만 2개다. “하루는 술에 취해 병원 앞에 앉아 있는데 선우 원장님이 나를 이끌고 가톨릭병원에 데려갔지. 당뇨로 손·다리 잘린 사람들이 입원한 병실을 보여주더군. 그때부터 딱 술을 끊었지. 죽는 건 괜찮은데 그렇게는 못 살겠더라고.” 단주에 성공한 김씨는 경기도 안산시 장기임대아파트에 살며 공공근로로 매달 65만원의 소득을 올리고 있다.

요셉병원엔 자원봉사자와 무료 진료를 하겠다는 의사들의 발길이 멈추지 않고 있다. 김씨를 진료한 이재청(72)씨는 충남 아산시에서 정신지체장애인 시설을 운영하고 있는 의사다. 3년 전 의료 봉사를 시작한 이씨는 매주 화요일 KTX로 요셉의원을 찾아 오후 1시부터 4시간 동안 환자를 진료한다. 요셉의원에서 먹는 점심 한 끼가 ‘월급’의 전부다.

요셉의원은 15개 진료과를 운영하고 있다. 자원봉사 전문의들은 각자 일하고 있는 병원에서 진료를 끝낸 뒤 요셉의원으로 다시 출근해 오후 1시부터 오후 9시까지 돌아가면서 환자를 진료한다. 하루에 보통 10여 명이 나와 환자를 돌본다. 그동안 진료 봉사에 참여한 의사는 500명을 넘는다. 고려대병원을 퇴직하고 진료 봉사를 하고 있는 유세화(70)씨는 “진료 수준은 일반의원보다 높았으면 높았지 절대로 떨어지지 않는다”고 말했다.

자원봉사자들은 요셉의원을 이끌어 온 또 다른 축이다. 개원부터 지금까지 X선 검사실을 지키고 있는 최동식(81)씨는 요셉의원의 산증인이다. 최씨의 손을 거쳐간 X선 사진만 3만 장이다. 그간 최씨와 같은 자원봉사자 2200여 명이 요셉의원을 다녀갔다.

요셉의원의 미래는 불투명하다. 영등포 쪽방촌 일대가 재개발을 앞두고 있어서다. 대체 부지를 찾는 건 요셉의원의 남은 숙제 중 하나다. 이문주 신부는 “노숙자들이 지하철역을 중심으로 움직이기 때문에 재개발 후에도 역 근처에 머물고 싶다는 의견을 구청에 전달했다”고 말했다.

‘세상에서 가장 문턱이 낮은 병원’을 만들겠다던 선우경식 초대 원장은 생전에 이렇게 말했다. “요셉의원은 간판을 내리는 게 궁극적인 목표입니다. 무료 병원이 없어지면 진짜로 살기 좋은 사회가 된 것이니까요.”

강기헌 기자 emckk@joongang.co.kr

