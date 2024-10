‘내 죽음 알리지 말라’ 유언 따라 화장했더니 배상 판결

슬하에 두 자녀를 뒀던 조모씨는 2011년 가족이 함께 살던 집을 나왔다. 수년 전부터 불륜관계를 유지했던 A씨와 함께 살기 위해서였다. 가출 후 이혼하려 했지만 아내는 거부했다. 결혼생활에 잘못이 있는 배우자의 이혼 청구는 받아들이지 않는다는 유책주의 판례로 인해 조씨가 이혼을 청구할 수도 없었다. 결국 법률상 부부관계는 유지한 채 시간이 흘렀다. 5년 후 조씨는 암에 걸린 사실을 알게 됐다. 살날이 얼마 남지 않았음을 직감한 조씨는 유언장을 작성했다.

‘내가 죽으면 장기와 신체 조직을 최대한 기증한 뒤 화장해 달라. 퇴직금·보험금 등의 수령권한은 큰누나에게 남긴다. 큰누나는 실질적 내 배우자인 A씨를 끝까지 보살펴줄 것을 당부한다. …(중략)…평안하게 가고 싶으니 내가 사망하더라도 아내와 자녀들에겐 알리지 말고 장례식장 출입을 금해 달라’.

유언장 작성 후 조씨는 한 달이 채 지나지 않아 사망했다. 큰누나와 A씨는 유언에 따라 장례를 치른 뒤 유체를 화장했다. 하지만 끝이 아니었다. 뒤늦게 남편의 사망 사실을 알게 된 아내와 자녀들이 “권한도 없이 불법적으로 유체를 처분했다”며 큰누나 등을 상대로 총 8000만원을 배상하라는 소송을 낸 것이다. 재판 과정에서 쟁점은 큰누나가 유언을 따른 행위가 불법인지 여부였다. 원고인 아내 측은 “유체에 대한 권리가 없는 사람이 가족 몰래 마음대로 처리했다”고 주장했고 피고인인 큰누나 측은 “본인 뜻을 따랐는데 왜 불법이냐”고 반박했다.

이 사건을 심리한 서울서부지법 민사 6단독 이수민 판사는 “불법행위에 따른 책임이 인정되므로 피고에게 총 200만원을 지급하라”며 원고 일부 승소 판결했다고 26일 밝혔다. 이 판사는 “사망 후 남은 유체에 대한 매장·관리·처분권한은 제사 주재자에게 있다”며 “비록 유언을 따랐다 해도 조씨 사망 사실을 유족과 제사 주재자인 자녀에게 알리지 않고 임의로 화장한 것은 불법행위”라고 설명했다. 법원의 이 같은 판단은 2008년 대법원 전원합의체 판례에 따른 것이다. 당시 대법원은 아버지가 사망한 직후 둘째 부인 쪽 자녀들이 아버지 유언대로 유체를 공원묘지에 모시자 첫째 부인 쪽 장남이 낸 유체 인도 소송에서 원고 승소 판결했다. 다수의견은 ▶공동상속인들 사이에 협의가 이뤄지지 않을 경우 장남을, 장남이 없으면 장녀를 제사 주재자로 봐야 하는 점 ▶자신의 매장지를 지정하는 유언 내용에 무조건 따라야 할 의무는 없는 점 등을 근거로 들었다. 나상훈 서울서부지법 공보판사는 “유언으로 자신의 매장 장소를 지정했다면 선량한 사회풍속에 반하지 않는 한 제사 주재자가 그 의사에 따르는 게 맞다. 하지만 그건 도의적인 차원이지 그렇게 해야 하는 법률적 의무가 부과되는 것은 아니라는 취지”라고 설명했다.

실제로 유언장에는 자신의 매장 장소 등을 포함해 후손들에 대한 당부사항 등 다양한 내용이 담기지만 모든 내용에 대해 법률적 효력이 인정되는 것은 아니다. 일부 민법 조항에 관련 규정이 나오는 내용들만 법률적 효력을 지닌다. 유언에 의한 증여, 유언집행자 지정, 상속재산 분할 방법의 지정 등이 대표적이다. 결국 이 밖에 유언자가 남기는 내용은 모두 권고사항인 셈이다. 김현진 법무법인 세종 변호사는 “재산에 대한 유언을 제외하고 망자가 남기는 여러 기원적(precatory) 유언 사항은 법률적 효력이 없다. 화장해 달라고 했는데 매장했다고 불법행위라고 볼 수 없다는 얘기”라고 설명했다.

이 같은 법원 판례에 대해 법리적으로 일리 있는 결론이지만 유언의 효력에 대해 지나치게 경직되게 판단하는 것 아니냐는 지적도 나온다. 자신의 육신에 대한 처분 방식을 자신이 아닌 제사 주재자에게 맡기는 게 불합리하다는 측면에서다. 또 배우자가 엄연히 존재하는 상황에서 자녀인 제사 주재자에게 유골·유체 처분권한을 주는 부분도 갈수록 고령화되는 현대사회 속성에 맞지 않는다는 지적도 있다.

가족법 전문인 법무법인 태평양 임채웅 변호사는 “과거에는 장남이 당연히 제사를 지내고 조상을 모시는 역할을 했지만 지금은 그런 전통문화가 많이 사라졌다. 유체·유골의 처분권한을 유언사항으로 정할 수 있게 하고 만약 유언이 없을 경우 일차적으로 배우자에게 권한을 주는 게 분쟁을 줄이는 방안”이라고 지적했다.

유언 내용 외에 유언장 자체의 효력이 인정되지 않는 일도 많다. 특히 자필 유언의 경우 민법이 정한 요건을 일부 누락하는 일이 다반사다. 법원은 유언장 효력이 문제되는 사건에서 유언장 전문과 연월일, 주소, 이름을 직접 쓰고 도장을 찍어야 한다는 법상 정해진 요건을 엄격히 본다. 2014년 대법원에선 배모씨가 작성한 유언장이 무효가 되는 판결이 나기도 했다. 유언장 마지막 주소에 해당하는 부분에 ‘암사동에서’라고만 적었는데 작성자가 사는 곳이 특정되지 않는다는 이유에서였다. 2009년에는 날짜를 ‘2002년 12월’이라고만 적은 유언장이 무효가 되기도 했다. 대법원은 “날짜는 다른 날짜에 작성한 유언장과의 선후 관계를 판단하는 기준이 되므로 반드시 기재해야 하는 정보”라고 밝혔다.

전문가들은 유언장으로 후손들의 재산분쟁을 막으려면 공증인을 통한 공증유언을 하거나 비밀 유지를 위해 부득이 자필로 할 경우 요건을 엄격히 지켜야 한다고 강조했다. 가정법원 판사 출신의 이현곤 법무법인 새올 변호사는 “국내에선 죽기 직전에 유언하는 경우가 많아 법원에서 유언장의 진위에 대해 엄격히 보는 경향이 있다. 후손들의 재산 다툼을 막으려면 정신·신체 상태가 건강할 때 유언장을 작성하고 동영상 촬영 등 보조 도구를 활용하는 게 좋다”고 조언했다.

박민제 기자 letmein@joongang.co.kr

