▶권봉순씨 별세, 이태열(대진고등학교 교장)·삼규(사업가)·철규(건국대 교수)씨 모친상, 백현조(사업가)·김주석(고용노동부 울산지청 운영지원팀장)씨 빙모상=26일 오전 5시, 경남 진주시 경상대병원 장례식장, 발인 29일 오전 8시, 055-750-8652

▶신선희씨 별세, 권영두(안동MBC 전 보도제작국장)·영배(㈜코레이트 대표이사)·영희·영옥씨 모친상, 박덕서(전 외환은행 대구경북본부장)씨 장모상=25일 오후 7시 30분, 용상안동병원 장례식장 특실, 발인 29일 오전 6시 50분, 054-820-1494

▶임헌분씨 별세, 배명복(중앙일보 칼럼니스트)씨 모친상=25일 오전 1시, 서울 신촌세브란스병원, 발인 27일 오전 5시, 02-2227-7500

▶이근영(전 천안시장)씨 별세=25일 오후 4시, 충남 천안시 동남구 천안하늘공원 1호실, 발인 27일 오전 10시, 041-553-8000

