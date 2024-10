김문수의 홍콩 트위터

[막음과 뚫음의 경제학]

트럼프는 미국판 만리장성(15년간 약 30조원 소요)으로 멕시코 국경 봉쇄계획 서명. 시진핑의 일대일로·후강퉁 등과 철학적 대척. 전자는 빗장을 거는 것이고 후자는 여는 정책. 트럼프라는 신창타이(新常態) 앞에 팍스아메리카나와 팍스시니카의 대운이 충돌.

[급격히 식어가는 중국발 M&A]중국 위안화의 미 달러화 태환 통제에 따라 2017년 상반기는 중국발 글로벌 인수합병(M&A) 건수 급락 전망. 전략적 투자자가 조달하는 자본금 이외에 선·중순위 대출을 맡는 중국계 인수금융기관도 신용공여에 몸 사려 이중고. M&A 시장에 빈익빈 부익부 심화.

[자동차 수난기]피아트 크라이슬러, 디젤엔진 배출가스 사기장치 발각으로 막대한 과징금 위기. 독일 대표회사 폴크스바겐 스캔들의 미국차 업계로의 전염 현상. 이익 있는 곳에 범죄가 있다는 격언 실감. 전기차·자율주행차 등의 도전과 더불어 전통차 업계는 환골탈태를 강요받아.

[이번 주 Preview]다우 지수 2만선 넘어선 가운데 신임 미국 대통령의 허니문 행보 주목. 신년 첫 연방공개시장위원회(FOMC, 1월 31일~2월 1일)에서의 옐런 연준의장 일성에도 관심. 미국 12월 고용지표(29일, 실업률 4.7%, 고용창출 16만명)도 예정.

김문수 액티스 캐피털 아시아 본부장

