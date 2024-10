중국차라는 거부감 빼면 가격·덩치는 합격선

26년. 소상공인 사업용 자동차의 아이콘, 다마스가 국내에서 달콤한 독점적 지위를 누린 세월이다. 그런데 돌연 다마스의 라이벌이 등장했다. 바로 2인승 소형 상용차 CK 미니밴이다. 중국 4대 자동차 제조사 중 하나인 북경기차와 모터사이클 제조사 은상실업이 합작으로 세운 북기은상기차가 만든다. 국내엔 중한자동차가 독점으로 수입·판매한다. 중한자동차는 CK 미니밴의 맞수로 한국지엠의 다마스를 손꼽는다. 중한자동차가 강조하는 CK 미니밴의 매력은 ‘가성비(가격 대비 성능 비율)’다. CK 미니밴의 국내 판매가격은 1140만원. 다마스 2인승 밴에 에어컨 옵션을 더한 가격보다 100만원 더 비싸다. 그런데 CK 미니밴을 자세히 살펴보면 가격 차이에 수긍할 만하다.

CK 미니밴은 앞좌석용 듀얼 에어백과 전기식 파워스티어링, 타이어 공기압 경보장치(TPMS)를 기본으로 갖췄다. 반면 다마스 살 땐 추가금을 아무리 많이 줘도 달 수 없다. 30여 년 전 기획한 제품의 한계다. 대신 CK 미니밴은 경차가 아니다. 따라서 공영주차장 요금과 고속도로 통행료 50% 할인, 취등록세 면제 등의 혜택을 기대할 수 없다. 그건 다마스만의 특권이다.

덩치는 CK 미니밴이 눈에 띄게 크다. 다마스보다 약 53㎝ 길고, 21㎝ 더 넓다. 높이는 4㎝ 낮다. 따라서 비율이 상대적으로 더 안정적이다. 덩치만큼 짐 공간 또한 좀 더 넉넉하다. 상용차의 적재량은 자영업자의 동선과 수입에 직접적 영향을 미친다. 다마스의 공간이 아쉽고 1t 트럭의 덩치는 부담스럽다면, 충분히 관심 가져볼 만하다.

사실 굳이 이런 조건에 해당하지 않아도, 많은 이들이 CK 미니밴에 뜨거운 관심을 보였다. 시승 중 빨간 신호등에 멈춰 설 때마다 누군가 옆 차선에서 “어디 거예요?” “얼마예요?” 같은 질문을 쏟아냈다. CK 미니밴의 외모는 번듯하다. 엠블럼이 낯설 뿐 비율과 형태는 전혀 흠잡을 데 없다. 단차나 마무리는 다소 거친데, 상용차란 점을 감안하면 눈 감아 줄 수 있다.

실내 역시 상용차답게 기름기를 쫙 뺀 분위기다. 색감은 칙칙하고 촉감은 밋밋하다. 클러치와 브레이크 페달은 너무 바짝 붙었고, 액셀러레이터는 굉장히 멀찍이 띄웠다. 윈도는 파워인데, 사이드 미러는 100% 손으로 꾹꾹 거울을 눌러 조정하는 수동식이다. 그래도 운전대와 동반석 대시보드에 선명하게 새긴 ‘에어백’ 로고가 든든하다.

시동은 키를 한 칸 비틀어 전원을 켠 뒤 5초 정도 후에 걸어야 한다. 인내심 없이 엔진을 곧장 깨우면 파워 스티어링이 제대로 작동되지 않는 등 탈이 난다. 엔진은 가솔린 직렬 4기통 1.3L로 최고출력 89마력을 낸다. 3기통 0.8L LPG 엔진으로 40마력을 내는 다마스와 꽤 차이가 난다. 운전 감각은 적잖이 헐겁고 억세다. 엔진음도 우렁차다. 승차감은 딴딴하다.

그런데 이건 CK 미니밴의 국적과 상관없다. 장르의 특성이다. 나아가 승차감과 직진 안정성은 오히려 다마스보다 나았다. “처음엔 중국산 김치 먹으면 큰일 나는 줄 알았잖아요? 반면 이젠 거부감 없이 먹습니다. 자동차 역시 처음엔 낯설지만 가치를 인정받고 나면 자연스럽게 받아들여질 거라고 생각해요.” 중한자동차 영업총괄 한성휘 이사의 설명이다.

김기범 객원기자(로드테스트 편집장)

