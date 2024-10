중국은 칼날에 묻은 꿀

45대 미국 대통령에 취임한 장사꾼 출신 도널드 트럼프의 메시지는 분명하다. 안보는 힘의 논리, 경제는 보호무역이다. 중국의 제5대 주석 시진핑은 다보스 포럼에서 미국 대통령의 부재를 틈타 트럼프의 보호무역을 비난하고 자유무역의 선봉에 중국이 나서겠다고 연설했다.

미국은 시장을 보호하겠다고 수입관세 높이고 멕시코 국경에 장벽까지 쌓겠다는데 시진핑은 향후 5년간 8조 달러의 수입을 하고, 7500억 달러를 해외에 투자하겠다는 것이다. 두려우면 닫는 것이고 자신 있으면 여는 것이다. 정치인들의 말을 액면 그대로 믿는 것은 순진한 생각이다. 트럼프의 보호주의, 시진핑의 자유무역 모두 자국에 유리한 대로 얘기하는 것이다. 받아들이는 쪽에서 알아서 해석하고 대비하면 된다. 중국과 미국, 한국은 안중에 없다. 고래 두 마리가 치고 받기 일보 직전인데 근처에 있는 새우 걱정 할 이유도 없다.

대중관계를 돌아보면 한국의 지경학(地經學)적 우세가 중국특수를 가져왔다면 사드(THAAD) 배치 결정 이후에는 지정학(地政學)적 리스크로 다가왔다. 한국은 지금 중국이라는 거대한 가마솥에 들어간 개구리가 된 형국이다. 중국이 서서히 불을 집히면 결국 큰일 당한다. 죽을 힘을 다해 뛰어 나와야지 보복 타령이나 하면서 가만 앉아 있으면 죽는다. 한국은 대중국 주문자상표부착(OEM) 수출이라는 덫에 깊이 빠졌다. 중국의 3대 무역대상국이 한국이다. 600만 유커가 한국 내수를 좌우하고 대중국 무역흑자가 한국 전체 흑자의 42%나 된다. 그러나 한국에 있어 중국은 지금 ‘칼날에 묻은 꿀’이다. 잘못 핥아 먹다 보면 혓바닥이 잘린다.

그리고 한국은 사드 핑계 대지 말고 진정으로 중국에서 한국의 경쟁력이 쇠락한 것이 아닌지 냉정하게 봐야 한다. 세계 최대인 중국 휴대전화 시장에서 한국 1위 기업이 5등 이하로 추락했다. 미국보다 1048만대나 많은 연간 2803만대의 자동차가 팔려나가는 세계최대 자동차 시장이 중국이다. 2016년에 14%의 경이적인 성장을 했지만 한국산 자동차 판매는 줄어들고 있다.

[한반도를 협력대상 아닌 안전문제로 인식]중국이 한반도를 보는 시각은 집권자의 출신과 밀접한 상관성이 있다. 중원의 한족이 집권했을 때는 거리상으로 직접적 위협이 없었기 때문에 한반도를 상하관계의 동맹 정도로 생각했다. 북방의 무서운 기마민족들을 견제하는 동반자로 한반도를 ‘순망치한(脣亡齒寒)’의 관계로 여겼다. 그러나 북방민족이 중원을 장악하면 한반도는 예외 없이 ‘잠재적인 위험’ 취급을 받으며 침략당했다. 반(半)식민지가 되거나 조공이란 이름으로 사람까지 공녀로 바치는 치욕적인 군신관계를 요구받았다. 그 때마다 한반도는 지도자들의 오판으로 온 나라가 전란에 휩싸였고 전쟁의 고초는 모두 도망가버린 지도자를 대신한 민초들의 몫이었다.

중국 정부가 발표한 ‘아태안전협력백서’에는 중국이 한반도 문제를 보는 시각이 나온다. 중국과 지역 내 주요 국가와의 관계를 다룬 제3장을 보면 미국·러시아·인도·일본만을 언급했고 한국은 없다. 제4장 중국의 안전 관련 이슈에서 아프가니스탄과 해상안전 문제를 언급하면서 한반도를 다루는 정도다. 한국이 중국의 주력 관리대상이 아니라는 것이다.

그런데 문제는 사드 배치 결정 이후 중국의 관점이 달라졌다는 것이다. 지금 한반도는 미국의 ‘최우선의 이익’과 중국의 ‘핵심 이익’이 충돌하는 지역이다. 중국은 사드 문제로 한국이 자기네 핵심 이익을 건드렸다고 본다. 핵심 이익이란 자국의 영토와 관련된 이익이다. 중국은 한반도의 사드 배치를 남중국해와 같은 사안으로 보고 있다. 결국 미국의 무기체계가 한반도를 포함해 중국을 공략하는 수순으로 가는 것이고, 중국에 대한 포위망이라고 보는 것이다.

중국은 원숭이를 길들이려면 닭을 잡아 목을 쳐 피를 보여주는 전략을 쓴다. 그래서 미국이 멕시코를 두들겨 패서 중국에게 위협을 가하는 것처럼, 중국은 한국을 두들겨 패서 미국에 대한 화풀이를 할 가능성이 커 보인다. 한국은 원숭이를 길들이려는 중국에게 닭이 되면 안 된다.

[중국의 삼성전자 골라낼 눈 연마해야]중국 유커 특수에 기댄 한국의 소비재업계는 최악의 상황을 가정해서 대비책을 짜야 한다. 중국에 진출한 롯데의 현지법인 사태가 시작이다. 중국이 독한 마음 먹고 세금·환경·노무 문제를 걸면 다 걸린다. 중국 특수가 이젠 부메랑이다. 정부·기업·협회·학계가 모든 네트워크를 동원해 서서히 조여오는 함정을 빠져 나갈 궁리를 해야 한다. 한국의 30배가 넘는 나라가 중국이다. 한두명의 전문가가 알 수도, 해결책을 낼 수가 없는 나라다.

중국에서 석·박사 공부를 하고 중국에서 일해 본 경험이 있는 중국 전문가들, 모래알처럼 흩어져 있는 중국 전문가들을 한군데로 모아야 한다. 그리고 큰 코끼리를 다 같이 그려야 한다. 그렇지 않으면 지금처럼 우왕좌왕하다가 결국 그간 번 것 다 토해 내고 중국에서 울면서 나올 수도 있다.

한국이 정보기술(IT) 강국이란 소리는 이젠 옛말이다. 올해 소비자가전전시회(CES)를 보라. 전기차·드론·인공지능(AI)·가상현실(VR) 모든 분야에서 중국은 이미 궤도에 올랐다. 한국은 중국을 못 따라간다. 메모리반도체 빼고 우리가 중국보다 센 것이 있을까? 전통 제조업에서 이제는 중국 규모의 경제를 이길 수 없다. 계속 끌고 가면 결국 은행 부실만 커진다.

대안은? 중국이 약한 부분을 건드리면 그게 답이다. 중국이 가장 약한 고리는 금융이다. 중국은 세계무역기구(WTO) 가입 이후 유일하게 금융만 완전개방을 않고 있다. 금융이 중국의 아킬레스건이다. 미국이 중국와 무역·환율전쟁을 벌이지만 3조 달러에 달하는 중국의 외환보유고를 집어 먹는 방법은 증시를 더 개방시켜서 채권과 파생상품에서 돈을 먹는 것이다. 미국이 중국에 금융시장 추가 개방압력을 넣을 가능성이 크다.

한국은 사드에서 터진 손실 중국 금융에서 벌면 된다. 중국 경제와 산업 그리고 기업을 반도체 개발하듯이 피 터지게 연구하면 돈 벌 일이 많다. 한국을 이긴 기업, 그 기업을 사버리면 된다. 삼성전자는 주주구성으로 보면 외국인이 51%를 가진 다국적기업이다. 미국과 일본은 메모리반도체를 한국에 넘겼지만 한국 반도체 기업에 투자해서 손에 피 한 방울 묻히지 않고 삼성전자 이익의 51%를 가져간다.

금융은 ‘살아온 삶의 흔적으로 돈 버는 산업’이다. 한국의 60년 산업화의 경험을 바탕으로 30년 만에 100배가 오르는 ‘중국의 삼성전자’를 골라낼 눈이 있다면 한국의 제조업이 중국으로 다 떠나가도 잘 먹고 잘 살 수 있다.

전병서중국경제금융연구소장

Copyright by JoongAng Ilbo Co., Ltd. All Rights Reserved. RSS