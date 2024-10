설을 앞두고 전국 산천에 눈이 소복이 쌓였다. 남녀노소 할 것 없이, 부자와 빈자 구별 없이, 빨강·파랑·초록 등의 정치이념까지도 차별 없이 다 덮어주겠다는 듯 그렇게.

창밖으로 펄펄 날리는 눈을 바라보며 비발디의 ‘겨울’악장을 들었으나, 그럼에도 더 이상 가만히 있을 수 없어 산책을 나서기로 했다. 우선은 머리를 파르라니 단아하게 깎고서. 털모자에 목도리를 두르고 눈을 맞으며 유유히 걷는데 길가에 꽃가게가 보인다. 꽃을 좋아하는 나는 늘 꽃가게 앞을 지날 때마다 걸음을 멈추곤 하는데, 오늘은 유독 내 발길을 잡는 아이가 보였다. 바로 ‘섣달 매화(臘梅)’다.

“이 눈 오는 날에 스님한테 매화를 팔게 됐으니 올해는 복을 많이 받겠는데요.” 꽃가게 아주머니의 덕담이 즐겁다. 우리의 웃음꽃처럼 꽃봉오리가 촘촘하게 맺힌 매화 몇 가지를 골라 신문지에 쌌다. 나는 꽃봉오리들의 만개한 미래를 상상하며 설레는 마음으로 품에 안고 돌아왔다.

화병을 찾다가 한지를 말아 꽂아둔 항아리를 비우고 매화를 꽂았다. 우아함을 뽐내며 굽은 가지조차 꼿꼿하다. 서재 한쪽 벽에 모셔둔 고려불화 수월관음도 액자 앞에 침향 한 가닥 사르고, 낡은 탁자 위에 화병을 얹으니 딱 제자리다. 금세 온 방에 봄이 찾아온 건 말할 것도 없고.

중국 명나라 말의 문인 원중랑은 ‘이른 봄날에 야윈 사미승(소년승)이 매화를 꽃꽂이 하는 모습’을 운치 있는 풍경으로 꼽았다지만, 나는 불혹을 넘긴 지 몇 해나 되었나 생각하며 살며시 미소 지었다.

‘일지납매시방춘 一枝臘梅十方春’(노랗게 핀 매화 한 가지에 온 세상이 봄이 되었네.)

온 세상을 하얗게 뒤덮은 눈도 머지않아 봄기운에 녹을 테고, 세상은 또다시 온갖 차별상과 다채로운 색상을 드러내겠지. 관세음보살께서는 서른 두 가지 모습으로 일체중생을 제도한다고 하셨으니, 설을 맞아 오늘은 모두를 위해 새해축원이라도 해야겠다.

원컨대,

“우리나라에 삼재(三災,전쟁·경제난·질병)가 소멸되기를”

“경제가 안정되고, 무직자들이 대폭 줄기를(특히 청년들이)”

“나라가 공정하고 민주적으로 운영되어 모두 화합하기를”

“국민이 늘 안전하고 자유롭고 행복하기를”

“마침내 한반도가 평화통일을 이루기를”

새해에는 국태민안! 평화통일! 만사형통을 발원합니다.

원영 스님

Copyright by JoongAng Ilbo Co., Ltd. All Rights Reserved. RSS