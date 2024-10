트럼프 시대 대응 방안 소홀

중앙SUNDAY 제515호가 가장 많은 지면을 할애한 화두는 단연 도널드 트럼프의 미국 대통령 취임이었다. 그의 집권기간 동안 미국은 물론 다른 나라에 어떠한 변화가 일어날지 도저히 예측 불가능하다는 전대미문의 시점에서, 그의 가치관과 정책을 조금이나마 엿볼 수 있는 가장 좋은 단서는 역시 그가 직접 작성했다는 취임 연설문이었다. 4면에 게재된 취임사 비교·분석 기사는 이와 같은 관점에서 트럼프 대통령이 취임사에서 언급한 문구 하나하나를 세세하게 분석하고 있다.

새삼스럽게 이러한 기사가 눈길을 끄는 것은, 아직까지 현재 진행형인 우리나라 국정 농단 사태의 시발점이 됐던 박근혜 대통령의 연설문 파동 때문이다. 국민들이 그 존재조차 알지 못했던 최순실씨가 박 대통령의 연설문을 대신 작성하였거나 또는 핵심적인 내용의 작성에 관여하였다는 의혹과 관련해서다. 대통령의 ‘말’이란 곧 그가 가지고 있는 국정 철학과 정책이 모두 녹아 들어간 생각의 총체라는 점에서, 그와 같은 의혹과 이를 뒷받침하는 것으로 보여지는 객관적인 물증들이 이 나라와 국민들에게 얼마나 충격적이었는지, 당사자들이 깨닫기를 다시금 진심으로 바라게 되었다.

이처럼 불확실한 트럼프 시대의 개막에 직면하여 중앙SUNDAY는 다양한 분석을 실었다. 한 시대의 개막을 앞둔 다각도의 접근이라는 점에서는 긍정적이지만, 지금 현재 우리에게 중요한 것은 상대방의 변화에 대처하는 현명한 대응방안이다. 기존의 미국 정권들과 우리나라 정권들 간의 상대적 정책 기조와 각 정책들의 성공 여부 평가 및 유기적인 분석이 이와 같은 관점에서 필수적이지 않을까 싶다.

12면에 게재된 강태진 교수의 인터뷰 기사는 ‘공화주의’라는 개념을 강조하였다는 점에서 매우 인상적이었다. 그의 지적대로 필자를 포함한 우리나라 사람들은 민주주의에 대한 개념과 의지는 가지고 있었으나 공화주의에 대해서는 기본적인 개념조차 알지 못했던 것으로 보인다. 하지만 헌법 제1조 제1항은 엄연히 “대한민국은 민주공화국이다”라고 선포하고 있는 바, 민주주의와 공화주의란 결국 우리나라를 지탱하는 대등한 크기의 대들목이다. 그의 표현대로 공화주의가 “더불어 잘 사는 공동체 개념”을 의미한다면, “N포세대”로 상징되는 극단적인 양극화를 경험하고 있는 현 세대에 과연 이 개념이 존재하기는 하는 것일지 의문이 든다. 공화주의의 개념에 대해서는 좀더 진지한 논의가 필요하다고 생각하며, 이처럼 좋은 화두에 대해 충실한 후속기사가 뒤따르길 바란다.

설지혜법무법인 화우 변호사

