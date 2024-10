블랙리스트 보도에 법적 대응 한다고?

의사나 변호사가 진료나 변론을 불법적으로 하면 강제폐업을 당하거나 자격을 박탈당하게 된다. 그뿐인가. 그 정도가 심하면 신체적으로도 처벌받는다. 그러나 기자가 몰래 카메라를 사용하거나 비합법적인 방법으로 거대 사회악을 파헤치면 벌을 받는 시늉은 잠시뿐, 대중들의 뜨거운 지지와 함께 퓰리처상까지 받게 된다. 저널리즘의 세계다. 널리 알려진 미국 대학의 언론학 교재에 나오는 말이다.

블랙리스트 보도를 두고 박근혜 대통령측이 법적 대응에 나섰다. 익명의 특검 관계자를 인용해 “블랙리스트가 세월호 참사 한 달 뒤인 2014년 5월 박대통령 지시에 의해 만들어지기 시작한 것으로 박영수 특별검사팀이 잠정 결론내렸다”고 보도한 데 대해 기사를 작성한 기자와 언론사를 상대로 소송을 제기한 것이다. 박 대통령 측은 별도의 자료를 내고 “블랙리스트 작성을 어느 누구에게도 지시한 사실이 없다”고 반박했다.

작금의 탄핵국면에 대한 언론의 보도태도 또한 비판의 목소리가 높아지고 있다. 허위 과장보도 논란 등 취재보도 윤리가 논란의 핵심이다. 취재보도 윤리는 크게 두 가지로 대별된다. 공리주의 원칙(utilitarian principle)과 의무의 원칙(duty-based principle)이다.

공리주의는 제레미 벤담, 존 스튜어트 밀 등에 의해 제기된 이래 취재보도의 윤리적 기준을 제공하는 가장 중요한 이론적 배경이다. 공리주의 입장은 행위의 윤리성에 대한 옳고 그름은 그 행위의 결과가 '최대 다수의 최대 행복(the greatest happiness of the greatest number)'에 기여하는가에 기초한다. 좋은 결과가 나쁜 수단을 정당화 할 수 있다(end can justify means)고 보는 시각이다. 현재 진행되고 있는 탄핵관련 보도의 근거가 된다.

그렇지만 공리주의 원칙은 명확하고 완벽한 윤리기준을 제공하지는 못한다. 국민의 알권리 충족이라고 하지만 국민들이 확인되지 않은 정보를 진심으로 알고 싶어 하는 지를 파악하기 어렵다. 또 ‘최대 다수의 최대 행복’이라고 주장하지만 도대체 누가 최대 다수를 정확하게 짚어 낼 것이며 또한 최대 행복이 실제로 보장되는지를 어떻게 확인할 것인가는 여전히 의문이다. 덧붙여 소수의 행복은 늘 다수의 행복을 위해 희생되어야 하는가 하는 질문은 쉽사리 풀리지 않는 숙제다. 공리주의 원칙이 가지는 근본적인 한계다.

공리주의 원칙의 대척점에 있는 주장이 의무의 원칙(categorical imperative)이다. 칸트의 도덕철학에 기초한 윤리관으로 모든 인간들이 보편적으로 인정하는 절대적인 윤리적 기준이 있음을 전제로 한다. 예를 들면 남을 속이거나 사칭하는 행위는 비윤리적이므로 절대로 그러한 행위를 저질러서는 안 된다. 공리주의처럼 행위의 결과가 어떠한 가를 따지지 않는다. 따라서 박 대통령의 비리를 아니면 말고 식으로 밤낮 터뜨리는 보도행위는 받아들이기 힘들다.

하지만 언론인들은 윤리적 절대성을 강조하는 칸트의 주장에 대해 비현실적인, 한마디로 세상물정 모르는 논리라고 항변한다. 특히 의무의 원칙을 따를 경우 지능적인 부정부패가 횡행하는 지금의 시대에는 취재 자체가 불가능해진다고 반박하고 있다. 저녁 뉴스 시간, 비록 탈법적인 방법이긴 하나 몰래카메라가 들춰낸 부정부패 보도가 사회를 투명하게 하고 있음을 부인할 수 없기 때문이다. 그래서 선진국에서도 언론의 취재와 보도 과정에서 빚어진 다소간의 탈법성에 대해서는 법 적용을 관대하게 하고 있다. 이른바 우월적 지위(preferred position)를 부여하고 있는 것이다.

따라서 박 대통령 측의 블랙리스트 보도와 관련한 법적 대응은 코미디에 다름 아니다. 관련 법을 조금만 아는 사람은 법적대응이 무망함을 쉽게 알 수 있다. 온 나라를 뒤흔들었던 ‘PD수첩’의 광우병 보도나 미네르바 박대성씨 사건에 대한 사법부의 무죄판결이 적절한 예가 된다. 충분하고 합리적인 의심의 이유가 있다면 이는 보도자유의 영역에 속하기 때문이다. 따라서 이번 법적 대응은 국민의 세금으로 헛발질하는 꼴에 다름 아니다.

현직 대통령에 대한 탄핵은 한국 현대사에 충격적인 사건이다. 대통령 비선이 저지른 추악한 국정 농단은 한국 사회전반에 전대미문의 상황을 야기했다. 사태가 장기화되면서 부작용과 함께 언론책임론까지 불거진다. 그러나 이 같은 피로감으로 인해 언론의 기능이 위축돼선 안 된다. 컵라면으로 삼시 세끼를 때우고, 특검 사무실에 줄창 뻗치기와 ‘하리코미’(밤샘 근무란 뜻의 일본어)를 몇 달째 하고 있는 취재 기자들의 고충은 한국사회를 한 단계 레벨 업시키는 통과의례가 될 것이기 때문이다. 지금과 같은 문명시대에 뭣 때문에 이처럼 고초를 겪고 있는지 취재 기자들의 파사현정(破邪顯正)의 정신만큼은 우리 모두 이해해야 한다.

덧붙여 대통령 측 변호인들은 좀 더 내공을 쌓아야겠다. 매사를 좀 더 심사숙고하는 자세가 필요하다. 지지와 반대를 떠나서 대한민국 대통령다운 품위가 훼손되지 않게 도와줘야 한다. 대통령 측 변호인단의 대응이 소아병적이고 아마추어리즘을 벗어나지 못하고 있어 안타깝다.

김동률서강대 MOT 대학원 교수·언론홍보학

