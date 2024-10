신성한 가치, 표현의 자유

도널드 트럼프 대통령 시대를 맞아 미국은 분열됐다. 인종이나 피부색 또는 종교적 신념으로 인한 분열만이 아니다. 사회·경제적 지위 또는 빈부 격차로 인한 분열만도 아니다. 두 가지 가치가 대립하며 분열됐다. 한쪽은 우리가 직면한 문제를 해결하기 위해 어떠한 결과가 초래되더라도, 또는 설사 누군가의 심기를 불편하게 하더라도 ‘진실’을 말하거나 또는 적어도 진실을 명확히 규정하려는 노력에 가치를 둔다. 다른 쪽은 우리의 실질적이며 고통스러운 문제가 상처를 주는 말로 인해 초래되었다고 보고 진실보다는 ‘듣기 좋은 말’을 하며 ‘호의적’으로 행동하는 것에 궁극적인 가치를 부여한다.

트럼프에게 승리를 안겨준 이번 대선은 문화전쟁으로 볼 수 있다. ‘정치적 올바름(Political Correctness) 문화’는 1970~80년대를 거치며 미국 학계·정부·기업의 모든 측면에 스며들며 영향을 미쳤다. 하지만 이번 선거에선 ‘진실’을 말하는 쪽, 문제 해결을 위한 메커니즘으로 자유로운 의사 표현에 가치를 두는 쪽이 이겼다.

미국의 전통과 ‘표현의 자유’라는 측면에서 이번 선거의 문화적인 중요성이 과소평가 돼서는 안된다. 소셜 미디어를 활용하며 기성 언론을 우회해 미국 국민과 직접 소통한 첫 대선 후보에 힘이 모아졌다는 사실이 제대로 평가돼야 한다. 대부분의 정치평론가, 전문가 및 여론조사의 예측이 크게 빗나갔다. 결국 미국 국민들은 트럼프의 자유로운 의사 표현을 꺼려하지 않았다. 미국 국민들은 더 이상 논쟁을 마다하지 않고 말싸움에 불편해 하지 않는 것처럼 보인다. 자유로운 의사 표현, 대중 담론 및 토론이 폭력·억압· 협박보다 문제 해결과 사회적 합의에 이르는 바람직한 방식으로 여겨고 있는 것으로 보인다.

하지만 이를 성취하기 위한 투쟁은 지금도 계속되고 있다. 단순히 반대 의견을 냈다고 교수가 해고 당하는 상황, 즉 교수들의 의사 표현의 자유라는 기본적인 권리가 박탈되는 대학의 상황을 우리 주변 나아가 바로 이웃인 캐나다에서도 쉽게 볼 수 있다. 적어도 대학에서는 표현의 자유가 보장돼야 한다. 이전 기고에서도 언급한 바 있지만 다시 한번 밝히자면 나는 미국보다 한국에서 가르치는 것을 선호한다. 미국에서보다 내가 하고 싶은 하는 말을 했을 때 해고에 대한 두려움이 훨씬 덜하기 때문이다.

미국 대선은 이미 치러졌다. 국제 관계, 경제, 지정학적 이슈와는 거의 무관하게 문화전투의 양상을 띤 이번 대선은 미국 국민들이 표현의 자유를 최고의 가치, 신성한 가치로 재확인한 선거였다.

마이클 람브라우미국 머시허스트 대학 교수

