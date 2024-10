[“염병하네”]

박영수 특별검사팀 건물 미화원 임모씨, 25일 최순실씨가 특검에 출석해 “너무 억울하다”고 소리를 지르자 어이가 없다며.

[“숨겨진 악마의 발톱이 살아난 것”]국회 탄핵소추위원인 이춘석 더불어민주당 의원, 25일 박근혜 대통령 변호인단이 헌재 방침에 반발해 사퇴 가능성을 시사하자.

