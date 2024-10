[네이버의 지난해 영업이익.]해외 사업과 온라인 광고에서 호조를 보이며 매출(4조226억원)과 이익이 창사 후 처음으로 4조원과 1조원을 각각 넘어섰다. 매출은 1년 전보다 24%, 영업이익은 32% 늘었다.

