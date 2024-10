트럼프, 백악관 생활 소감은…취임 2주 만에 휴가 계획도

도널드 트럼프 미국 대통령이 백악관 생활 5일차 소감을 피력하면서 엉뚱하게도 백악관 전화기 칭찬을 쏟아냈다.

트럼프는 25일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)와의 전화인터뷰에서 백악관 생활 소감을 묻는 질문에 “내가 써 본 전화기 중 가장 아름답다(These are the most beautiful phones I’ve ever used in my life)”며 “아무 말이나 해도 된다. 세상에서 가장 안전한 시스템”이라고 말했다. NYT는 “도청 위험 없이 백악관에서 편하게 말할 수 있다는 의미로 해석된다”고 전했다.

트럼프는 대통령으로서 하루 일과도 소개했다. 그는 “보통 오전 6시 전에 일어나 TV를 켜는 것으로 하루를 시작한다”며 “이어 백악관 업무공간인 웨스트윙으로 건너가 작은 식당에서 뉴욕타임스, 워싱턴포스트 등 신문을 훑고 오전 9시쯤 회의를 시작한다”고 말했다. 또 “업무가 끝난 뒤에도 책은 잘 읽지 않는다. TV를 보며 잠자리에 든다”고 덧붙였다. 트럼프는 “하루 중 오벌오피스(백악관 집무실)에 있을 때가 가장 행복하다”고 말했다. 또 “백악관에는 회의룸도 무척 많다”고 자랑했다. 각료들의 회의공간인 캐비닛룸, 루즈벨트룸 등을 지칭한 것이다.

퍼스트레이디인 멜라니아 트럼프는 지난 22일 뉴욕으로 떠났다. 아들 배런(10)의 학교 문제로 멜라니아는 당분간 뉴욕에 머물겠다고 밝힌 바 있다. ‘가족과 떨어져 지내야해 외롭지 않냐’는 질문에 트럼프는 “괜찮다. 혼자 지내는 걸 즐기고 있다”며 “22일엔 장녀 이방카와 최근 백악관 선임고문으로 임명한 사위 재러드 쿠슈너 가족과 함께 지냈다”고 말했다. 트럼프는 “멜라니아와 배런이 주말엔 백악관으로 와서 함께 지낼 것”이라고도 했다.

트럼프는 또 취임 2주 만에 휴가 계획도 세웠다. 그는 “가능하면 2월 3일쯤 첫 휴가를 짧게 갈까 한다”며 “플로리다주 팜비치 마라라고 리조트에 갈 것”이라고 밝혔다. 이 리조트는 트럼프가 소유한 고급 리조트다. 트럼프는 대통령 당선 뒤 내각 인선과 취임사 작성 등을 이곳에서 했다.

