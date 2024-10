[중앙SUNDAY 편집국장 레터] 슈뢰더와의 오찬

? VIP 독자 여러분 안녕하십니까. 중앙SUNDAY 편집국장 이정민입니다.

? "저라고 왜 선거에서 이기고 싶지 않았겠습니까?"? 솔직한 대답에 순간 움찔했습니다.'미스터 국익''정치 그루'의 반열에 오른 원로 정치인,그 역시 보통 사람과 별반 다를바 없는 평범한 인간이었다는 걸 확인하는 순간 찡한 전율이 느껴졌습니다. 위대한 업적을 이룬 걸출한 인물들은 범인을 뛰어넘는,특별한 유전자 같은게 있는게 아닐까 하는 막연한 생각은 완전히 빗나갔습니다. 위인들은 처음부터 위대하게 태어난 게 아니라 고통을 감내하며 난관에 맞서는 용기를 발휘하면서 위인으로 길러지는 것이란 생각에 이르게 됐습니다. 게르하르트 슈뢰더 전 독일 총리를 인터뷰하면서 얻은 영감입니다.? 잘 아시다시피 슈뢰더는 독일의 노동·복지개혁을 통해 오늘날의 부강한 독일을 이끈 장본인입니다. 실업급여를 깎고 연금 혜택을 축소하는 고강도 개혁을 중도좌파 정권인 사회민주당 당수가 주도했다는 점은 정치사에 흔치 않은 레거시입니다. 자신에게 표를 몰아준 유권자를 '배신'한 대가는 혹독했습니다. 당장 당내에서도 반발을 불렀고 독일 의회는 슈뢰더 총리를 불신임했습니다. 이어 치러진 총선에서 사민당은 쪽박을 찼고 슈뢰더 자신도 낙선해 정계를 떠나야 했지요. 정권은 앙겔라 메르켈 총리가 이끄는 기민당으로 넘어갔습니다. '독일판 탄핵'이 이뤄진 겁니다. 사민당은 정권을 놓쳤지만 경제가 살아나면서 독일은 유럽의 중심국가로 부상했습니다. 메르켈이 10년 넘게 집권하며 '철의 여인'으로 자리매김하게 된 데는 이런 슈뢰더의 '희생'이 밑거름이 됐음은 물론입니다. ? 슈뢰더는 이렇게 말하더군요.? "당시 실업문제가 너무 심각했어요. 이 문제를 극복하려면 변화하지 않으면 안되는 상황이었죠. 정치인으로서 재선도 중요했지만 변화가 꼭 필요한 시점이라면 국익을 따라야 한다고 판단했죠. 솔직히 유권자들에게 개혁의 필요성을 잘 설명하고 납득시킬 수 있다면 선거에 실패하지 않을 수 있다는 기대도 했어요. 하지만 개혁을 해놓으니 유권자들이 화를 내더군요. 제가 선거에서 떨어진 겁니다…시간이 가면서 '슈뢰더가 독일을 이렇게 만들었다'고 평가해주는 국민들이 늘어나니까 요즘은 낙선이 꼭 나쁜 것만은 아니란 생각도 들어요."? 해탈과 달관의 경지에 이른 고승의 선문답과도 같은 대화를 정치인에게서 듣게 될 줄은 몰랐습니다. 20년 가까이 여의도 정치판을 기웃거렸지만, 과문한 탓인지 국익을 위해 배지를 반납한 경우는 여태 보지 못했으니까요. 점심 식사까지 이어진 슈뢰더와의 대화는 통 크고 선 굵은,그러면서도 유머를 잃지 않으며 좌중을 압도하는 그의 대화의 기술 덕에 유쾌하고 유익했습니다(슈뢰더가 사비로 점심값을 지불한게 만족도를 더 높였는지도 모릅니다?) 올해 72살인 슈뢰더는 "정치적 소망이 뭐냐"는 질문에 주저없이 "정치인으로서 하고 싶은 것을 다 이뤘기 때문에 새로운 소망이 없다"고 답했습니다. 이 얼마나 자신감 넘치고 멋들어진 답변입니까. 후배들의 멘토 역할에 만족하며 정치 인생을 마감하고 있는 그의 뒷모습조차 아름다워 보였습니다.

? 최순실 사태가 정점을 향해 치닫으면서 대통령 선거 일정과 판도가 요동치고 있습니다. 벚꽃 대선이든,찜통 대선이든 아니면 일부에서 흘러나오는 12월 대선이 됐든 유권자로서 선택을 해야 하는 시간이 가까워오고 있습니다. 지도자를 자처하는 사람은 넘쳐나는데 막상 지도자 감은 보이지 않는다는 하소연을 많이 듣습니다. 가슴이 먹먹해옵니다. 어쩌면 애당초 메시아를 기대하는 자체가 무망한 짓인지도 모릅니다. 그렇다면 내 한 표를 가장 값지게 행사하는 방법은 무엇일까요? 비록 사표(死票)가 될지언정 '한국의 슈뢰더 찾기'에 걸어보면 어떨까요? 대의(大義)를 위해 소리(小理)를 희생할 수 있는 자세,국익을 위해 당익이나 사익을 버릴줄 아는 충성심,자기편의 잘못도 과감히 꾸짖을 수 있는 용기,필요한 것과 버릴 것을 가릴줄 아는 분별력,그리고 대한민국이 나아가야 할 방향과 해법을 제시하는 혜안·비전과 신념…이런 것들을 기준삼을 수 있지 않을까요?

? 이번주 중앙SUNDAY는 설 연휴와 겹쳐 평소보다 이른 27일(금요일) 아침 여러분을 찾아갑니다. 음울하고 분통 터지는 뉴스가 많은 요즘입니다. 중앙SUNDAY는 올해로 30년째 노숙인과 일용직 근로자를 위한 무료병원을 이어오고 있는 영등포 요셉의원의 자원봉사자와 기부자들의 훈훈한 이야기로 시작됩니다. 양말과 속옷,떡국떡,고사리손들이 바자를 열어 얻은 수익금 100만원…이런 작은 정성이 모여 9223명에 이르렀답니다. 재능 기부를 자원하는 의사들의 행렬도 이어지고 있다는 군요. 요셉병원은 이렇게 30년넘게 문닫지 않고 '호황'을 누리고 있지만 정작 이들의 소망은 “요셉의원의 간판을 내리는 것"이랍니다. 무료 병원이 없어지는 날이 진짜로 살기 좋은 사회가 될 것이기 때문이라는군요.

? 박근혜 대통령을 누드로 풍자한 '더러운 잠' 논란이 거셉니다. 풍자와 해학으로 정권을 조롱한 표현의 자유로 인정할 것인가, 의회라는 권력 안에서 행해진 정쟁의 산물인가,아니면 여성을 대상화하고 비하하는 성 차별의 산물로 볼 것인가. 이번주 중앙SUNDAY는 중층적이고 다양한 견해가 충돌하는 '더러운 잠' 논쟁을 풍자 예술과 패러디,그리고 민주주의라는 측면에서 분석한 기사 '비평-더러운 잠,풍자화인가'를 준비했습니다.? 또 유명 셰프 박찬일씨의 안내로 서산 가로림만의 굴 맛을 소개합니다. 새 연재 '제철의 맛,박찬일 주방장이 간다'의 첫 순서로 박 씨가 직접 갯벌에서 채취한 굴을 넣은 영양굴밥과 굴 손질법등 굴에 대한 모든 것이 펼쳐집니다.

