트럼프, 취임일 '애국 헌신의 날'로 지정…"북한 김정은인가"

도널드 트럼프 미국 대통령이 자신이 취임한 날을 '애국 헌신의 날(National Day of Patriotic Devotion)'로 공식 지정했다.

23일(현지시간) 워싱턴포스트 등에 따르면 숀 스파이서 백악관 대변인은 트럼프 대통령이 처음 서명한 행정명령에 취임식이 열렸던 지난 20일을 '애국 헌신의 날'로 지정하는 내용이 포함돼 있다고 밝혔다.

이 행정명령에는 "그러므로 이제 나 도널드 트럼프 미국 대통령은 우리와 우리나라에 대한 연대를 강화하기 위해서 미국의 헌법과 법률에 명시된 권리에 따라서 2017년 1월 20일을 애국 헌신의 날로 선포한다"라고 적혀있다.

이어 "우리의 헌법은 양피지에 쓰여있지만 미국 국민의 마음속에 살아있다"며 "사람들이 믿지 않는 곳에 자유는 없고, 따르지 않는 곳에 법은 없으며 기도하지 않는 곳에 평화는 없다"라는 내용이 덧붙여졌다.

이에 대해 24일 영국의 가디언지는 북한의 김정은 노동당 위원장과 트럼프 대통령의 사진을 나란히 붙여 내보내면서 "트럼프가 '은밀한 나라' 북한의 선전에서 들어봤음직한 애국주의적 표현을 해 김정은을 연상시킨다"고 보도했다.

이 신문은 김정은이 2015년 10월 노동당 창건 70주년 열병식에서 '당의 부름에 응한 인민들'이 "애국 헌신으로 일했고 영웅적 기적을 하나씩 창조해냈다"고 말했다며 "북한의 대민 선전에 '애국 헌신'이라는 표현이 자주 등장한다"고 전했다.

앞서 버락 오바마 전 대통령은 2009년 취임일을 '부활 화해의 날'(National Day of Renewal and Reconciliation)로, 조지 부시 전 대통령은 2001년 취임일을 '기도 감사의 날'(National Day of Prayer and Thanksgiving)로 지정했다.

온라인 중앙일보