려원의 화려한 생일파티 현장이 공개됐다.

22일 배우 려원이 자신의 인스타그램에 생일파티 사진을 공개했다. 려원은 "Thank you guys all for making my birthday so special(다들 고마워, 내 생일을 이렇게 특별하게 만들어줘서)"라고 글을 남겼다.

이날 생일파티에는 손담비, 소녀시대 수영, 심은진 등도 함께했다. 수영 역시 자신의 인스타그램에 사진을 올리며 "모두가 미친밤"이라고 해시태그를 남겼다.

심은진은 "려원이 생일 축하하며 내린 눈, 좋아서 펄쩍펄쩍 뛰었는데 얼어죽을 뻔"이라며 생일파티 사진을 올렸다.

