한림대성심병원, 청소년 비만 관리 프로그램 ‘아이캔’ 운영

[박정렬 기자]

한림대성심병원은 20일 소아청소년 비만의 조기 발견 및 중재를 위해 질병관리본부 주관 하에 ‘아이캔(ICANN, Intervention for Childhood and Adolescent obesity via Activity and Nutrition)’ 프로그램을 운영한다고 밝혔다.

교육부가 발표한 ‘2016년 학교건강검사 표본조사’에 의하면 초·중·고등학교 학생들의 비만율은 15% 가량으로 10명 중 1명 이상이 비만이다. 한림대성심병원 박경희 교수는 “활동량 감소와 과도한 당분·열량 섭취가 주 원인일 것”이라며 “이런 현상은 단순 게으름이나 의지부족의 문제가 아니라 유전학적, 환경적, 행동학적 요인들이 상호작용하면서 만들어진 사회적 문제”라고 말했다.



소아청소년 비만은 전 연령대의 만성질환 위험을 야기하므로 조기 발견 및 관리가 무엇보다 중요하다.



아이캔은 24개월(2년)간 진행되는 장기적 체중 관리 프로그램이다. 참가자들은 우선 건강 위험 요인과 교정이 필요한 요인을 파악하기 위한 신체계측, 혈액검사, 생활습관 평가, 영양평가, 체력측정, 행동평가 등을 받는다.

분석이 끝나면 운동, 영양교육, 행동교정 등에 대한 전문가의 일대일 맞춤형 상담이 이뤄진다. 또, 스마트밴드 같은 헬스케어 기기를 이용해 비만한 소아청소년의 평소 활동량을 점검·관찰해 생활습관과 행동을 교정한다. 아이와 부모가 각각 소그룹 단체교육에 참여하면서 비만을 극복하기 위한 각종 노하우도 공유할 수 있다. 아이들의 심적 안정을 위해 스스로 채워가는 워크북을 통한 마음챙김 교육도 한다.

아이뿐 아니라 부모에 대한 관리도 진행된다. 이 프로그램에 참여하는 소아청소년의 부모는 혈액검사를 포함한 건강위험요인 평가와 상담을 무료로 받을 수 있다.

박경희 교수는 “아이캔 프로그램 효과 등을 검증하기 위해 지난 2015년부터 2016년까지 체중조절 프로그램 등 사전 연구를 진행했는데, 소아청소년의 체지방률 감소, 근육량 증가, 올바른 성장 등의 결과를 확인할 수 있었다”며 “아이캔에 참여하면 가족 내 잘못된 생활습관, 환경, 가족관계 재설정 등을 통해 구성원 모두 건강한 생활습관을 정립할 수 있을 것”이라고 말했다.

체질량지수 25 이상으로 비만한 만 9~13세 소아청소년은 누구나 신청할 수 있다. 프로그램 기간은 참가자마다 다르며, 참가자가 검사를 시작하는 시점부터 2년간 시행된다. 비용은 전액 무료다. 참가신청 및 문의 한림대성심병원 비만클리닉(031-388-3179, 031-380-3805, 1779) 혹은 홈페이지(http://www.icaan.co.kr).