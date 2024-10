트럼프 취임사 5대 키워드 분석

20일 도널드 트럼프의 취임사는 파격을 넘어 경악이었다. 생방송을 진행하던 CNN의 간판 앵커 제이크 테퍼는 “미 역사상 가장 과격한 취임사”라고 흥분했다. 16분30초. 트럼프는 ‘우리’란 의미의 We를 47번, Our를 48번 썼다. 자신의 의지를 강하게 표현한 ‘Will’도 40번 사용했다. ‘미국’과 ‘미국인’이란 단어도 각각 18회, 16회. ‘보호하다’를 뜻하는 ‘protect’는 역대 대통령은 거의 사용하지 않았지만 트럼프는 7차례나 썼다. 과거 대통령이 자주 썼던 ‘자유(liberty)’ ‘정의(justice)’ ‘평화(peace)’와 같은 단어는 아예 사라졌다. 대신 일찍이 없던 ‘살육(carnage)’ ‘고갈(depletion)’ ‘황폐(disrepair)’와 같은 단어가 등장했다. 취임사의 키워드 5개 골라 그 배경과 숨겨진 뜻을 분석했다.

We must protect our borders from the ravages of other countries making our products, stealing our companies, and destroying our jobs.

We 47번, Our 48번, Will 40번 자유·정의·평화 1번도 안 써 “미 역사상 가장 과격한 취임사”

공화당은 원래 자유무역주의를 옹호했다. 그런데 바뀌었다. 지난주 퓨리서치가 발표한 공화당 지지자들의 성향 조사 결과 “자유무역은 잃는 게 많다”고 응답한 이가 60%로 민주당(49%)보다 높았다. 특히 트럼프 지지자들은 69%에 달했다. 민주당 정권 8년을 거치며 내향적으로 바뀐 것이다. 트럼프는 이를 읽었다. 하지만 폴리티코는 “제조업 일자리가 준 것은 자동화 때문인데 초점을 흐렸다”면서도 “결국 이 문장을 볼 때 트럼프는 무역전쟁에 최우선 순위를 둘 것 같다”고 전망했다. 모건스탠리는 “중국을 비롯해 미국 시장 의존도가 높은 한국·일본 등이 가장 큰 타격을 입을 것”이라 전망했다.

We will reinforce old alliances and form new ones and reform the world against radical Islamic terrorism which we will eradicate from the face of the Earth.

병 주고 약 주겠다는 메시지다. 동맹을 안심시키는 동시에 “잘하지 않으면 다른 나라로 동맹을 바꿔 탈 수 있다”는 경고를 던졌다. 북대서양조약기구 와 한국·일본을 겨냥한 대목이다. 워싱턴포스트 는 “이 문장은 트럼프가 ‘(국제 문제)개입 반대’ 입장을 강하게 내비친 것”이라고 지적했다. 전 세계에 나가 있는 미군의 규모를 대폭 줄이고 그 대신 자국 내 군사력을 증강하겠다는 뜻이다. 주한미군 방위비 분담금 협상이 성에 안 찰 경우 주한미군 철수 문제가 거론될 공산도 있다.

진정으로 중요한 것은 어느 정당이 권력을 장악하느냐가 아닙니다.

정말 중요한 것은 국민이 정부를 통제할 수 있느냐입니다.

What truly matters is not which party controls our government,

but whether our government is controlled by the people.