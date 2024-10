뉴턴도 남해회사 주식 투자서 반토막 쓴 맛

?황소 모습을 한 중년의 인물이 의자에 앉아있다. 그는 파이프를 입으로 불어 비눗방울을 만들어 띄우고 있다. 오른쪽으로는 여러 사람들이 정신없이 거품을 쫓아가고 있다. 신사복을 차려입은 사람부터 작업복을 착용한 사람, 농부 차림인 사람, 귀부인 복장을 한 사람까지 다양하다. 이 그림은 어떤 상황을 묘사하고 있을까? 황소 모습의 인물은 누구이며, 거품을 쫓는 사람들은 누구일까?먼저 두 가지 힌트를 살펴보자. 첫째, 황소인간 앞에 기계가 보인다. 이 기계는 기업들의 현재 주가를 보여주는 주식시세 표시기다. 둘째, 비눗방울들의 표면에 뭔가 적혀있다. 자세히 보면 ‘부풀려진 가치(inflatedvalues)’라는 글자를 확인할 수 있다. 이제 상황이 분명해진다. 이 그림은 주식시장의 거품을 묘사하고 있다.

그렇다면 황소로 묘사되어 있는 인물은 누구일까? 세계 경제를 쥐고 흔든 금융계의 큰 손 중의 큰 손인 JP 모건이다. 19세기 후반 영국 자본을 신흥 공업국인 미국으로 끌어온 인물, 20세기 초 미국의 전기·철도·철강 산업에 막대한 자금을 공급한 인물, 1907년 금융공황이 발생하자 특유의 카리스마로 은행가들 간에 합의를 이끌어낸 비공식적 중앙은행장과 같은 인물이다. 그는 선이굵은 얼굴에 당당한 체구를 지녔기에 황소에 비유될 만하다.

하지만 주식시장에서 황소는 별도의 의미를 지닌다. 불 마켓(bull market), 즉 주가가 가파르게 오르는 상승 장세를 의미한다. 그림 1이 발표된 1901년은 뉴욕주식시장 최초의 거품 붕괴가 발생한 해였다. 금융가들이 철도회사의 주가를 경쟁적으로 부양하다가 발생한 사태였다. 금융의 역사에서 가장 유명한 사건으로 1929년 대공황의 상징이 된 뉴욕주식시장의 대폭락을 드는데, 1901년의 주가폭락은 이런 금융공황의 선구적 사례였던 셈이다. 모건이 거품 생성에서 붕괴로 이어지는 일련의 과정을 배후에서 조종한다는 소문이 퍼지면서 그림 1과 같은 만평이 등장하게 된 것이다.

[128파운드 주식 반년 만에 900파운드로]

여러 나라의 금융시장을 동시적으로 흔들만한 국제적 공황은 경제적 세계화가 급진전된 19세기 말부터 본격적으로 발생했다. 그렇다면 국제적 금융공황의 원조는 무엇일까? 주식시장을 포함한 근대적 금융제도가 마련되기 시작한 중상주의 시대로 거슬러 올라가야 한다. 1637년 네덜란드에서 튤립공황이 발생했지만, 이 거품붕괴는 영향이 네덜란드 국내에 한정됐고 경제에 미친 충격도 제한적이었다고 평가된다. 더 본격적인 국제적 금융공황은 1720년에 발생했다. 중상주의 강국으로 부상하던 영국과 프랑스에서 거의 동시에 거품이 터졌다.

먼저 영국의 사례를 보자. 사건의 중심에는 남해회사(South Sea Company)가 있었다. 18세기 초 국채 증가로 신음하던 영국 정부는 수익성이 있는 무역독점권을 특정 기업에게 부여하고 대신에 그 기업이 발행한 주식을 국채 소유자들에게 내주는 방안을 기획했다. 정부는 재정을 안정시킬 것이고, 채권자들은 국채 대신 기업의 주식을 받을 수 있는 옵션을 갖게 되고, 기업은 독점적 무역으로 이익을 얻을 것이라는 계산이었다. 모두를 만족시킬 수 있는 절묘한 해법으로 보였다. 오늘날로 보자면 재정개혁이 필요한 정부가 주도적으로 마련한 구조조정 방안이었다. 여기서 특정기업이 남해회사고, 무역독점권은 스페인령 중남미로의 노예무역에 대한 것이었다.

1711년 주식회사 형태로 남해회사가 설립되고 1720년 국채의 주식전환이 곧 개시된다는 소식과 함께 정부와 왕실 인사들이 적극적으로 투자에 참여하고 있다는 소문이 퍼지면서 주가는 폭등하기 시작했다. 1720년 초 128파운드였던 주가는 7월에 900파운드를 넘어섰다. 주식으로 횡재를 한 사람들의 뉴스가 퍼져나갔고 주가상승은 계속될 듯 보였다. 사람들은 기회를 놓칠세라 앞 다투어 주식을 사들였다.

그렇지만 투기과열에는 끝이 있게 마련이었다. 8월부터 주가는 폭락해 이듬해 초에는 원래 수준으로 떨어졌다. 과열의 끄트머리에서 상투를 쥔 투자자들은 대규모 손실을 입었다. 저명한 과학자 아이작 뉴턴도 손실을 입었다. 그는 초반에 매입한 주식을 두 배의 가격으로 팔아 이득을 봤다. 하지만 주가가 계속 상승하자 마음이 흔들려 다시 거액을 투자했다가 매각 타이밍을 놓치고 결국 구입가의 절반 가격에서 팔아치워야 했다. 당대의 석학이자 1699년 조폐국 장관, 1703년 왕립협회(Royal Society)의 회장에 오르고 1705년에 기사 칭호를 받은 인물이 주식투자로 거액을 잃었다는 뉴스는 세간의 관심을 끌기에 충분했다. 합리적·과학적 사고의 대명사이자 상류사회의 중심인물로서 누구보다 많은 정보를 얻을 위치에 있었던 뉴턴이 큰 손실을 보다니! 뉴턴이 “불규칙한 천체의 움직임을 계산할 수는 있지만 대중의 광기는 계산할 수 없다”고 한탄했다는 출처불명의 이야기가 이후 널리 퍼졌다.

그림 2는 남해회사 거품을 풍자하는 내용을 담은 카드다. 자그만 섬에 커다란 나무가 있다. 나무에 올라탄 사람들 중 일부는 바닷물로 뛰어들고 있고 일부는 나뭇가지에 힘겹게 매달려 있으며 일부는 모래밭에서 바닥이 얕은 곳으로 조심스레 발을 들이고 있다. 무모한 바보들은 남해에 몸을 던져 익사하게 되니 조심해서 깊은 물을 피하는 게 상책이라는 문구가 적혀 있다. 주식 광풍이 가져올 위험에 대한 경고성 메시지다.

[프랑스는 발권력까지 더해 거품 더 커져]

같은 해에 프랑스에서는 더 큰 규모로 금융공황이 발생했다. 여기에서는 미시시피회사(Mississippi Company)가 중심에 있었다. 주인공은 존 로(John Law)라는 스코틀랜드 출신의 금융가였다. 로의 인생은 참으로 파란만장했다. 그는 스코틀랜드에서 불법적 결투로 사형을 언도받은 후 탈옥해 암스테르담으로 숨어들었다. 영민한 두뇌로 세계적 경제중심 도시에서 벌어지는 금융변화를 분석한 후 그는 재정문제로 골머리를 앓고 있던 프랑스를 실험장으로 삼기로 마음먹었다.

그는 루이 15세의 섭정인 오를레앙 공 필리프 2세에게 접근해 프랑스 경제를 재건할 야심찬 계획을 펼쳤다. 우선 미시시피 회사를 통해 북아메리카의 광활한 프랑스령 루이지애나 지역에 대한 무역독점권을 획득한다. 이 회사는 주식을 발행해 투자자들을 대대적으로 모집한다. 다음으로 지폐를 발행할 권리를 가진 은행을 만들고 정책적으로 통화 공급을 결정한다. 이렇게 로는 무역독점권과 주식회사가 연결된 영국 모델에다 발권은행을 덧붙인 경제체제를 확립했다. 이제 프랑스에서는 주가를 유지하기 위해 화폐 발행을 늘릴 수도 있게 됐다. 그만큼 거품의 규모가 커졌고, 투자자가 입는 손해도 커졌다. 1년 사이에 미시시피회사의 시가총액은 무려 97%나 하락했던 것이다. 금융천재 로의 역사적 실험은 이렇게 파국을 맞았다. 결국 로는 해임되어 프랑스에서 추방당했고, 그 후 여러 나라를 전전하며 도박을 하면서 힘든 여생을 보냈다.

그림 3은 1720년 금융거품을 풍자하기 위해 네덜란드에서 제작된 작품이다. 영국·프랑스와 마찬가지로 네덜란드에서도 이 해에 주식시장이 폭락했다. 중상주의의 세 중심국에서 발생한 금융위기는 서로에게 영향을 주며 충격을 확대했다. 그림을 자세히 보면, ‘주식의 바다’ 한가운데에 광대 모자를 쓴 미치광이 얼굴 모양의 섬이 위치해있다. 이 섬의 발견자는 ‘로(Law)-렌스’고 주민들은 주주라는 이름으로 불린다. 주변에 있는 작은 세 섬은 각각 빈곤·슬픔·절망이라는 이름이 붙어있다. 양 옆의 풍경도 이런 풍자를 뒷받침한다. 왼편에는 손실을 본 투자자들이 떼를 지어 로의 사무실로 몰려가 항의하고 있다. 오른편에는 실성한 투자자가 수레를 타고 정신병자 수용시설을 향해 가고 있다.

국제적 금융공황은 1720년에 시작된 이래 오늘날까지 점점 높은 빈도로 발생하고 있다. 거품은 피할 수 없는 운명인가? 우리는 풍자에서 아무런 교훈을 얻을 수 없는 것일까?

송병건 성균관대 경제학과 교수bks21@skku.edu

