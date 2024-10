스포츠광 대통령 트럼프­…골프 비거리 280야드, 프로레슬링 내기 대결도

미국 이야기를 할 때 스포츠를 빼놓을 수 없다. 그건 미국 대통령에 관해 이야기할 때도 마찬가지다. 메이저리그 등 프로스포츠 우승팀이 백악관으로 대통령을 방문하는 건 오래된 관례다. 역대 미국 대통령 중 스포츠 애호가를 넘어 스포츠광인 인물을 꼽는 것도 어렵지 않다. 제34대 드와이트 아이젠하워 대통령은 재임기간 8년간 900여 차례 골프를 쳤다. 사흘에 한 번꼴이다. 제43대 조지 W 부시 대통령은 메이저리그 텍사스 레인저스를 운영했을 뿐만 아니라, 외증조부가 미국골프협회장을 지낸 ‘골프명가’ 출신이다. 제44대 버락 오바마 대통령은 농구선수 출신답게 재임기간 중 백악관에서 농구를 즐겼다.

그렇다면 20일 취임한 제45대 도널드 트럼프 대통령은 어떨까. 결론부터 얘기하면 ‘겉보기와 달리’ 대단한 스포츠 매니어다. 스포츠를 통해 자신의 재력을 과시하는가 하면 기업가로서 입지도 다졌다. 또 스포츠 이벤트에서 쇼맨십을 발휘해 대중의 관심과 환호를 이끌어냈다. 하지만 특유의 막말과 튀는 행동으로 스포츠계에 논란을 불러오기도 했다.

트럼프는 어린 시절부터 다양한 운동을 접했다. 뉴욕 군사학교에서 고등학교 과정을 이수한 트럼프는 육상·축구·야구·미식축구·테니스·스쿼시 등을 두루 즐긴 만능 스포츠맨이다. 야구팀에선 주장을 맡아 리더십을 발휘하기도 했다. 축구를 함께했던 한 옛 동료는 미국 언론 인터뷰에서 트럼프에 대해 “승리에 대한 집념이 강했고, 신체적인 능력도 뛰어났다”고 묘사했다. 뉴욕에 오래 거주한 트럼프는 메이저리그 뉴욕 양키스의 열혈팬이기도 하다.

본인 소유 골프장만 전세계 18곳

부동산 재벌인 아버지(프레드 트럼프)처럼 부동산 사업을 시작한 트럼프는 사업 다각화 차원에서 스포츠를 활용했다. 그는 미국 프로풋볼(NFL)과 별개로 봄·여름에 열리는 미국풋볼리그(USFL) 소속 뉴저지 제너럴스를 1983년 창단해 3년간 구단주를 맡았다. 2014년 NFL 버팔로 빌스 인수도 시도했지만 입찰경쟁에서 밀렸다. 1980년대 후반 들어 자신의 이름을 딴 스포츠 이벤트를 열기도 했고, 자신의 소유인 뉴저지주 애틀랜틱시티의 트럼프 프라자에서 프로복싱 경기를 개최했다. 또 1989~90년엔 뉴욕주 알바니에서 버지니아주 리치먼드에 이르는 1347㎞ 구간에서 도로사이클대회인 ‘투르 드 트럼프’을 열었다. 세계적인 도로사이클대회 ‘투르 드 프랑스’를 본딴 이 대회는 한동안 미국을 대표하는 도로사이클대회로 인기를 끌었다.

트럼프와 스포츠에서 빼놓을 수 없는 게 그가 팬이자 후원자인 미국 프로레슬링 엔터테인먼트(WWE)다. 1988년 WWE와 처음 인연을 맺은 트럼프는 WWE가 자신의 호텔에서 이벤트 대회를 열도록 지원했고, 2013년 WWE 발전에 기여한 공로로 ‘WWE 명예의 전당’에도 헌액됐다. 특히 2007년 그와 WWE 회장인 빈스 맥마흔이 맞붙은 ‘대리인 내기 대결’은 큰 화제가 됐다. 트럼프는 실제로 링에 올라 맥마흔에게 주먹을 날렸고, 이 대결에서 승리한 뒤 맥마흔의 머리카락을 밀어버리고 환호했다. WWE에서 보여준 이런 모습은 그가 ‘강한 남자’라는 이미지를 쌓는 데 도움이 됐다. 트럼프는 대통령 당선 후 맥마흔의 부인이자 WWE 공동창업자인 린다 맥마흔을 중소기업청장으로 지명했다. 맥마흔은 대선 중 트럼프 캠프에 600만 달러(약 69억원)를 후원했다.

트럼프는 자기 소유 골프장이 전 세계에 18개나 될 만큼 골프와도 인연이 깊다. 골프를 즐기는 골프광이기도 한데, 실력은 한때 핸디캡 4에 드라이브샷 비거리 280야드인 수준급 골퍼였다. 미국 골프다이제스트는 20일 “트럼프는 최근 100년간 미국 대통령 중에서 가장 실력이 좋은 골퍼라고 소개했다. ‘골프황제’ 타이거 우즈는 지난달 트럼프와 골프회동 후 “70세가 넘는 나이지만 굉장한 장타자였다”고 평가했다. 트럼프는 책을 통해 골프기술을 익히면서 자신만의 실력을 가다듬은 것으로 전해진다. 그리고 2005년에는 『트럼프, 지금까지 받아온 최고의 골프 조언(Trump, The Best Golf Advice I Ever Received)』이라는 골프 관련서적도 출간했다.

트럼프는 “골프에 감정이 들어가면 망한다. 때론 패배의 쓴맛도 봐야 이기는 방법을 안다. 승패의 차이는 어떻게 판단하고 행동하냐에 달려있다”며 자신의 사업철학을 골프를 통해 피력하기도 했다. 트럼프는 1999년부터 주로 경영위기에 처한 골프장을 인수한 뒤 고급화 전략을 통해 가치를 끌어올렸다. 그는 이번 대선을 치르면서 골프 관련 사업은 장남 에릭 트럼프에게 맡겼다. 오는 6월 메이저대회인 US여자오픈이 뉴저지주 베드민스터에 위치한 트럼프내셔널골프클럽에서 열린다.

흑인 70%인 NBA에선 트럼프 우려

스포츠가 트럼프와 그의 사업에 좋은 일만 가져다 준 것만은 아니다. 그의 스포츠 관련 첫 사업이었던 USFL 뉴저지 제너럴스의 경우 NFL과 방송중계권 갈등을 빚다가 소송에서 졌고, 구단주에서 물러나는 계기가 됐다. 또 그의 인종차별 및 성소수자 혐오 발언으로 인해 미국프로골프협회(PGA)가 트럼프 소유 골프장에서 대회 개최를 보이콧 하는 등 골프계와 갈등을 빚기도 했다.

트럼프 대통령 시대를 맞는 미국 스포츠계 반응은 엇갈린다. 일단 골프계는 우려보다 기대가 크다. 대선과정에서 공개적으로 트럼프를 지지한 ‘골프의 전설’ 잭 니클로스는 “(트럼프는) 돈보다 골프를 더 사랑한다. 골프산업 발전에 긍정적인 영향을 줄 것”이라고 전망했다. 미국 골프전문매체 ‘골프위크’는 11일자에서 “(트럼프 대통령 시대는) 골프장 세금감면 등 골프장 소유주에겐 좋은 기회가 될 것”이라며 긍정적 전망을 내놨다.

골프와 달리 농구·야구·미식축구 등 다양한 인종의 선수들이 뛰는 종목에선 우려가 크다. 이들은 이번 대선기간에도 인종차별적인 발언과 공약을 쏟아낸 트럼프와 갈등을 빚기도 했다. 지난 11일 영국 가디언은 “흑인선수가 전체의 70% 가량인 NBA에선 (인종주의자 성향이 강한) 트럼프 대통령 시대를 맞아 우승팀이 백악관을 찾아 인사하는 전통이 사라질까 우려하고 있다”고 전했다. 르브론 제임스(클리블랜드) 등 NBA스타들은 트럼프 소유 호텔에 투숙하는 것을 거부하기도 했다. 일부 NFL 선수들은 그의 인종차별에 반대해 국민의례를 거부하기도 했다. 2024년 올림픽 유치에 나선 미국 로스앤젤레스도 트럼프가 걸림돌로 작용할까 우려한다. 트럼프가 대선 내내 주장한 무슬림 입국 금지, 멕시코 불법이민자 추방 등이 악영향을 줄까 우려하는 것이다. 이와 관련해 스콧 블랙먼 미국올림픽위원회(USOC) 위원장은 “백악관과 잘 이야기해서 풀어나가기를 기대하고 있다”고 말했다.

김지한 기자 kim.jihan@joongang.co.kr