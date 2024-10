와인과 음식의 절묘한 궁합이란

며칠 전 충남 홍성으로 새조개를 먹으러 갔다. 와인도 가져갔는데 어떤 것이 잘 어울릴지 몰라 두 종류를 준비했다. 프랑스 부르고뉴 지역의 뫼르소와 샤블리 1등급이었는데, 결과적으로 달콤하면서 쫄깃한 새조개와는 뫼르소가 좀더 잘 어울렸다.

와인과 음식 사이에는 정말 누구나 공감할 수 있는 궁합이 있을까. 이게 사실이라면 어떻게 증명할 수 있을까. 증명할 수는 없지만 느끼게 할 수는 있다는 것이 필자의 견해다.

와인과 음식의 궁합은 다소 개인적인 취향이 동반되지만, 오랜 세월 여러 미식가의 경험을 통해 만들어졌다. 필자가 생각하는 궁합의 비밀은 지역적 특성에 있다. 어떤 먹거리들이 한 지역에서 발달하게 되면 자연스럽게 그 지역의 와인들과 어울리게 된다. 같은 토양과 햇볕 아래서 태어난 음식과 와인은 상생의 모습으로 한 식탁에 올라왔다. 그래서 만들어진 음식과 와인의 지도를 보면 같은 지역에서 생산되는 것이 많다. 외국으로부터 들어온 품종이라 하더라도 한 지역에 정착하면서 서서히 그 지역 풍토에 적응했을 것이다.

반면 와인을 거의 수입에 의존하는 우리나라에서는 음식과의 조화가 사람들에게 큰 관심을 불러일으킬 수 있다. 더군다나 정답이 존재하지 않기 때문에 목소리 큰 사람이나 경로우대 정신으로 선배나 연배가 있는 분들이 주장한다면 따라가는 분위기가 많지 않았을까.

이런 경우 2차적인 문제가 발생할 수 있는데, 잘못된 혹은 조화롭지 않은 선택이 마치 정답인 것처럼 퍼지는 것이다. 인터넷이나 SNS가 발달하면서 더욱 혼란스러울 수밖에 없다. 이를 잠재울 수 있는 것은 역시 좀더 많은 경험을 합리적으로 들을 수 있는 열린 마음이다.

만약 생선 요리를 내놓고 레드 와인과 화이트 와인 중 고르라고 한다면 어떤 반응이 일어날까. 조금이라도 귀동냥을 한 사람이라면 화이트라고 말할 것이다. 그렇다면 생선에 소스를 첨가하면 어떤 현상이 일어날까. 아마 어떤 소스를 뿌려주는가에 따라 와인의 선호는 다르게 나타날 것이다.

그래서 와인과 음식의 궁합은 재미있으면서 복잡하다. 셰프는 자신의 음식을 만들 때 창조하는 느낌으로 맛을 만들어 간다. 완성된 음식과 어울리는 와인을 찾으려면 또 다른 미각을 필요로 한다. 음식 맛을 더 상승시키고 와인의 맛을 더 풍성하게 할 수 있는 상생의 조화를 찾아내야 하는 것이다. 여기에는 음식과 와인의 온도까지 포함된다. 좀더 복잡해 지는 것이다. 또 와인은 빈티지에 따라 맛이 달라지기 때문에, 어느 빈티지의 무슨 와인이 이 음식과 최고의 궁합을 이룬다고 꼭 집어 말하기란 쉽지 않다. 그래서 하나의 음식을 놓고 여러 와인을 함께 마셔보며 미각의 극대점을 찾아야 한다. 모든 일과 마찬가지로 여기에도 일만 시간의 법칙이 적용된다고 필자는 생각한다.

와인과 음식의 궁극의 궁합을 살면서 몇 번이나 경험할 수 있을까. 수많은 시간을 들여 관심을 갖고 노력해야 하지만, 때론 생각지 않은 시간과 장소에서 접할 수도 있다. 궁합이란 단지 맛과 맛의 조화로만 이루어지는 것이 아니라 사람과 사람의 만남이 더 크게 작용할 수도 있기 때문이다.

필자는 최고의 궁합을 맛보는 일 자체보다 이것을 찾아가는 기쁨을 사람들이 같이 나눴으면 좋겠다. 때론 인생에서 과정이 결과보다 더 많은 가치를 줄 때도 있기에.

김혁 와인·문화·여행 컨설팅 전문가www.kimhyuck.com

Copyright by JoongAng Ilbo Co., Ltd. All Rights Reserved. RSS