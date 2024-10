미국 우선주의에 직면한 지구촌, 초불확실성의 낯선 영역 속으로

역사에는 변곡점이 있다. ‘마지막 지푸라기(last straw)’ 하나의 무게를 견디지 못해 낙타가 주저앉듯이 역사의 흐름에는 결정적인 순간이 있다. 대개 그 변곡점은 지도자의 교체와 때를 같이한다. 새 지도자의 리더십에 따라 국가의 흥망과 성쇠가 갈리고, 그에 따라 세계의 역사가 바뀌기도 한다.

도널드 트럼프(70)가 20일(현지시간) 미 합중국의 45대 대통령에 취임했다. 억만장자 부동산 재벌 출신으로, 선출직은 물론이고 공직이나 군(軍) 복무 경험이 전무한 아웃사이더가 세계 최강대국 미국의 최고지도자로 등극했다. 트럼프 시대의 개막은 미 역사와 세계사의 변곡점이 될 것인가.

서울에서 도쿄, 파리에서 베이징(北京)까지 전 세계가 기대보다는 걱정과 불안 속에 그의 취임을 지켜봤다. ‘허니문’ 기간임에도 역대 미 대통령 중 가장 낮은 37%의 지지율로 취임선서를 한 트럼프를 바라보는 워싱턴의 분위기도 크게 다르지 않았다. 축하의 환호는 ‘트럼피즘(Trumpism)’을 거부하는 시위자들의 구호와 함성에 가려 빛을 잃었다.

본인이 직접 작성했다는 16분 분량의 취임사는 초등학교 5학년이 들어도 충분히 이해가 될 정도로 쉽고 간결했다. 그만큼 메시지도 선명했다. 두 가지였다. 더 이상 워싱턴에 ‘성스러운 소(sacred cow)’의 지위를 누리는 ‘성역(聖域)’은 없다는 것이 첫 번째 메시지였다. 트럼프는 “소수의 워싱턴 정치인이 대다수 유권자의 희생 위에 모든 특권을 독점하는 시대는 끝났다”며 “2017년 1월 20일은 시민이 다시 나라의 주인이 된 날로 기억될 것”이라고 선언했다. 기성 주류 정치권에 대한 대중의 반감과 분노를 선거에 이용한 것과 같은 맥락이다. 하지만 거대 기업 최고경영자(CEO)와 월가(街) 출신 억만장자, 3성·4성 장군이 즐비한 그의 내각과 참모진을 떠올리며 미국인들이 어떤 생각을 했을지 궁금하다.

두 번째 메시지는 항공모함 ‘미국호(號)’의 항로 변경이다. 그는 “미국을 다시 위대한 국가로 만들겠다”는 목표를 제시하고 ‘미국 우선주의(America First)’를 공식 비전으로 선포했다. ‘위대한 미국’이란 목적지까지 가는 데 필요한 동력을 미국 우선주의에서 확보하겠다는 것이다. 트럼프는 “지금 이 순간부터 무역·세금·이민·대외정책의 모든 결정이 미국 노동자와 미국 가정에 혜택이 돌아가도록 이뤄질 것”이라고 천명했다. ‘미국에 의한, 미국을 위한, 미국의 정책’을 대내외 국정 운영의 기본 원칙으로 삼겠다는 뜻이다.

트럼프가 천명한 미국 우선주의가 어떤 모습으로 구체화될지는 아직 분명치 않다. ‘미국 물건을 사고(Buy American), 미국인을 고용하라(Hire American)’는 원칙과 국익에 입각한 동맹 관계를 언급하긴 했지만 정책으로 현실화되기까지는 시간이 걸릴 수밖에 없다. 미국의 수출과 일자리 창출에 도움이 되지 않는 국제무역 질서와 규칙은 손을 보고, 가치보다 이익의 관점에서 동맹 관계를 재조정하겠다는 뜻으로 들리지만 확실한 건 알 수 없다. 더구나 그의 비즈니스맨 기질과 즉흥적이고 충동적인 성격을 감안하면 트럼프의 시대가 어떤 모습으로 전개될지 예측하기 어렵다. 미국과 함께 세계가 ‘초(超)불확실성(hyper uncertainty)’의 시대, 전인미답(前人未踏)의 낯선 영역에 들어섰다는 말이 나오는 이유다.

지지층과의 약속을 지키려면 트럼프가 취임사에서 밝힌 미국 우선주의는 공세적 성향을 띨 수밖에 없다. 이 경우 당장 우려되는 것은 미·중 관계다. 중국을 환율조작국으로 지정하고 중국 상품에 고율의 관세를 부과할 경우 당연히 중국도 가만히 있지 않을 것이다. 베이징이 보복조치로 맞서면서 미·중 무역전쟁은 피할 수 없는 코스가 될 것이다. 만일 트럼프가 계속해 대만 카드를 흔들며 ‘하나의 중국’ 원칙에 도전하거나 ‘힘을 통한 평화(peace through strength)’를 앞세워 남중국해에서 호전적 자세를 취할 경우 미·중 간 군사적 충돌 가능성도 배제할 수 없다.

공세적 미국 우선주의는 미국의 전통적 동맹 관계에도 변화를 불러올 게 뻔하다. 무엇보다 미국과 유럽의 대서양 동맹이 흔들릴 수 있다. 트럼프는 북대서양조약기구(나토)를 ‘한물간(obsolete)’ 동맹으로 폄훼했다. 또 영국의 뒤를 이어 유럽연합(EU)을 탈퇴하는 국가가 줄을 이을 것이라며 ‘하나의 유럽’에 대한 노골적인 저주와 악담을 퍼부었다. 제2차 세계대전 이후 ‘서방(West)’의 평화와 번영을 지탱하는 두 축이었던 나토와 EU에 대한 트럼프의 부정적 인식은 대서양 동맹의 앞날을 어둡게 하면서 서방이란 개념 자체에 의문을 던지고 있다.

대서양 동맹과 함께 동아시아 동맹도 조정 가능성이 커지고 있다. 중국을 견제해야 하는 일본은 어떤 경우에도 미국과의 동맹을 강화하는 선택을 하겠지만 한국과 싱가포르처럼 안보는 미국, 경제는 중국에 의존하는 나라로서는 선택에 어려움을 겪을 수밖에 없다.

더구나 한국은 중국의 협조가 절실한 북핵 문제까지 안고 있다. 미국에 이어 한국까지 정권이 바뀐 상태에서 정치·경제 양쪽에 걸쳐 미국이 한국에 각종 청구서를 쏟아낼 경우 한국 내 반미(反美) 감정이 분출하면서 동맹 관계의 전면적 재조정을 요구하는 목소리가 커질 수도 있다.

유럽과 동아시아 양쪽에서 미국의 동맹 관계가 동시에 흔들릴 경우 세계 질서의 근본적 재편 가능성도 배제할 수 없다. 브렉시트(Brexit)와 트럼프 당선을 계기로 형성 조짐을 보이고 있는 미국과 영국의 앵글로색슨 동맹에 일본이 가세해 해양세력의 한 축을 이루고, 유럽 대륙의 마지막 보루인 독일과 프랑스가 트럼피즘에 반발하는 중국과 한편을 이뤄 대륙세력을 대표하는 구도가 가능하다. 인도와 브라질이 중립을 취한다는 전제 아래 러시아가 양대세력 사이에서 균형추 역할을 하며 캐스팅 보트를 쥐는 상황도 상정해 볼 수 있다. 미·중 사이에 낀 한국으로선 최악의 상황이다.

과연 트럼프가 호전적 고립주의와 보호주의·일방주의의 길을 택할지, 아니면 결국 적당한 선에서 타협하는 현실주의의 길을 택할지는 알 수 없다. 그러나 분명한 것은 미국 자국의 이익을 최상위 가치에 두고, 그 나머지는 어떻게 되든 알 바 아니라는 식의 태도를 취한다면 그것은 모두가 패자(敗者)가 되는 상극(相剋)의 길이 될 것이란 점이다. 그것은 미국 국민의 이익에도 결코 도움이 되지 않는다. 고립주의와 보호주의가 단기적으로는 미국의 성장에 플러스가 되고 일자리를 창출하는 효과가 있을지 모르지만 장기적으론 세계의 동반 침체를 초래해 미국에도 손해가 될 게 뻔하기 때문이다. 그야말로 소탐대실(小貪大失)이다.

선택은 미국의 자유다. 그렇다고 자국의 이익만 앞세워 약자를 겁주고 위협해서는 안 된다. 만일 트럼프의 미국이 그 길을 택한다면 그의 취임은 미국의 몰락과 함께 적도 친구도 없는 홉스의 세계로 가는 역사의 변곡점이 될지 모른다.

배명복중앙일보 칼럼니스트bae.myungbok@joongang.co.kr

