블랙리스트 작성 지시, 박 대통령 측 혐의 부인

박근혜 대통령이 ‘문화·예술계 블랙리스트’ 작성을 지시한 혐의를 전면 부인했다. 법원이 블랙리스트를 작성하고 이를 관리한 혐의(직권남용 권리행사 방해)로 청구된 김기춘(79) 전 대통령 비서실장과 조윤선(51) 전 문화체육관광부 장관에 대한 구속영장을 21일 발부한 이후 나온 반응이다. 박 대통령 측을 대리하는 황성욱 변호사는 이날 출입기자들에게 보낸 문자메시지를 통해 “박 대통령은 특검에서 말하는 소위 블랙리스트 작성을 어느 누구에게도 지시한 사실이 없다”고 밝혔다.

특검팀은 구속영장이 발부된 당일인 이날 오후 이례적으로 조 전 장관을 불러 3시간가량 조사했다. 김 전 실장이 ‘건강상 이유’로 이날 불출석사유서를 내자 다음 날인 22일 오전 소환을 곧바로 통보했다. 박 대통령 측의 강력한 반발은 특검이 구속된 두 사람을 상대로 박 대통령 지시를 받아 블랙리스트를 작성하고 관리했는지를 집중적으로 조사하는 데 따른 것으로 분석된다. 특검은 이미 박 대통령의 지시 정황을 암시하는 관련 증거 상당 부분을 확보한 것으로 알려졌다. 이와 관련, 황 변호사는 “(박 대통령 지시 의혹을) 보도한 언론사에 대해 법적 조치를 취할 것”이라고 말했다.

김 전 실장 등의 구속은 특검팀의 또 다른 수사 대상들에 대한 수사 속도에도 영향을 미칠 것으로 보인다. 김 전 실장은 박 대통령 취임 첫해인 2013년 8월부터 2015년 2월까지 비서실장으로 일하며 청와대 업무 전반에 강력한 영향력을 행사했기 때문이다. 조 전 장관도 이번 정부 들어 여성가족부 장관, 대통령비서실 정무수석 등을 역임한 핵심 인사다. 특검팀 관계자는 “김 전 실장이 국정 농단 사태에 관여한 범위와 깊이가 상당하다”며 “블랙리스트 외에도 정책 분야와 관련한 여러 의혹에 대한 조사도 이뤄질 것”이라고 말했다.

청와대 비선 진료 의혹에 대한 수사도 속도를 내고 있다. 특검팀은 이날 차병원 이주호 교수 자택과 사무실을 압수수색했다. 이 교수가 비선 진료에 관여한 정황을 포착한 것으로 알려졌다. 박 대통령의 뇌물수수 혐의 관련 수사는 최순실씨가 이날도 ‘강압수사’를 이유로 출석을 거부하면서 시간이 걸릴 것으로 보인다.

한편 황교안 대통령 권한대행은 이날 구속된 조 전 장관의 사표를 수리했다. 현직 장관이 구속된 것은 처음 있는 일이다. 그는 “국민 여러분께 송구스럽게 생각한다”며 “차관 중심으로 소관업무를 차질 없이 수행하도록 조치했다”고 밝혔다. 김 전 실장과 함께 전날 영장실질심사를 받은 조 전 장관은 이날 오전 3시47분쯤 영장이 발부되면서 서울구치소에 수감됐다.

