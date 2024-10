정부는 민생만이라도 확실히 챙겨라

대한민국은 지금 혹독한 시련기를 맞고 있다. 대통령 탄핵으로 국가 컨트롤타워가 공백 상태나 다름없는 상황에서 안보와 경제가 한꺼번에 거친 소용돌이에 휘말려 들고 있다. 어제 미국 대통령에 취임한 도널드 트럼프가 미국 우선주의와 보호무역주의를 재차 천명함에 따라 상황은 더욱 긴박해지고 있다. 미국은 눈덩이처럼 불어난 대중(對中) 무역적자를 빌미로 중국을 압박하고, 중국은 패권 확장을 위해 맞서고 있다. 한국은 고래 싸움에 낀 새우의 처지가 될 수도 있다.

부산 일본영사관 앞 소녀상 설치를 둘러싸고 불거진 한·일 갈등 역시 골이 깊어지고 있다. 일본은 트럼프발 수퍼 달러의 등장으로 환율이 급등락하는 와중에 통화스와프 협상 중단을 통보해 외환시장 불안 우려를 자아낸 데 이어 평창 겨울올림픽 홈페이지의 독도 표기 삭제를 요구하며 한국에 대한 갈등 수위를 높이고 있다. 중국과의 고고도미사일방어(THAAD·사드) 체계 갈등도 꼬이고 있다. 한한령(限韓令)의 여파로 유커(遊客)의 발길이 줄어들어 제주도가 직격탄을 맞았고, 중국은 비관세 통상장벽까지 높게 쌓아올리고 있다.

문제는 헌법재판소의 판결로 혼란 수습의 출구가 보이기 전까지는 이런 위기가 계속될 수 있다는 점이다. 그렇다면 황교안 대통령 권한대행 체제가 중심을 잡고 폭풍우를 헤쳐나갈 수밖에 없다. 바깥 문제도 최선을 다해 대응해야겠지만 당장 민생 문제만큼은 흔들림 없이 지켜내겠다는 의지를 갖고 대응에 나서야 한다.

가장 시급한 것은 물가 안정이다. 통계청에 따르면 지난해 소비자물가는 0.97% 상승에 그쳤다. 지표만 보면 자칫 디플레이션이 걱정될 정도다. 하지만 현실은 딴판이다. 무엇보다 생필품 가격과 공공요금이 줄줄이 오르고 있다. 최근 무·배추는 두 배 가까이 값이 올랐고, 설상가상으로 조류인플루엔자(AI) 여파까지 겹치면서 달걀 가격 불안도 계속되고 있다.

설을 불과 일주일 앞둔 서민들은 앞이 캄캄하다. 힘들 때일수록 명절만큼은 가족·친지와 따뜻하게 보내야 하는데 불황의 여파로 소득은 게걸음하고 물가만 급등하고 있어서다. 관세청에 따르면 국내 장바구니 물가가 뛰자 무·마늘·고춧가루·삼겹살·꽁치 등을 중심으로 수입 품목의 가격도 1년 전보다 대폭 상승했다.

장바구니 물가는 공산품과 달리 기상이변이나 작황에 따라 가격 변동이 극심하다. 그런데도 정부는 소비자물가지수 산정 대상 품목의 가중치를 5년마다 개편한다. 이 탓에 장바구니 물가가 급등해도 소비자물가 상승률은 거의 변동이 없는 것으로 집계되는 불일치가 나타나고 있다. 이는 기업과 지방자치단체에 잘못된 신호를 보내 가격과 요금을 올리는 빌미가 된다. 정부는 지체 없이 현실을 반영하는 쪽으로 물가지수를 개편해야 한다. 또 농수산물의 중간 유통 과정을 효율화해 소매 단계에서 가격이 뛰는 구조적 문제를 시급히 개선해야 한다.

일자리 창출과 산업 재편에도 속도를 내야 한다. 조선·해운업계를 비롯한 공급과잉 업종은 지난해부터 수많은 해직자를 쏟아내고 있다. 이 여파로 협력업체도 줄줄이 도산하면서 해안 도시를 따라 ‘러스트 벨트(공업 쇠락지역)’가 확산되고 있다. 지난해 청년실업률 9.8%와 실업자 100만 명 돌파가 이런 상황을 통계로 확인시켜 주고 있다.

상황 악화를 막을 수 있는 근본적 대책과 해법은 이미 나와 있다. 관건은 실천이다. 일자리와 직결돼 있지만 정쟁 때문에 국회에서 낮잠을 자고 있는 서비스업발전기본법·규제프리존법·노동개혁 4개 법안의 조속한 국회 통과가 그것이다. 제조업은 첨단화할수록 일자리가 줄어드니 결국 돌파구는 서비스업밖에 없다. 일부 대선 후보가 공공부문 일자리 확대를 내걸고 있지만, 이는 재정 부담과 공공 부문의 비대화를 초래할 뿐 지속가능한 해법이 될 수 없다.

국민이 희망을 갖고 다시 신발끈을 조이게 하려면 우선 밥상 물가를 걱정하지 않도록 해줘야 한다. 또 직장인과 자영업자는 일자리를 잃지 않을 것이란 믿음을 가질 수 있어야 한다. 그래야 어려운 시기에 국민이 좌절하지 않고 난국을 극복할 용기를 갖게 된다. 정부 교체를 앞둔 과도기에 정부와 국회는 민생 안정을 위한 대책 마련에 전력투구하길 기대한다.

