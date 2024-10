미국 검찰 “뇌물 혐의 반기문 동생 체포해 넘겨달라”

미국 검찰이 반기문 전 유엔 사무총장의 동생 반기상(69)씨를 체포해 보내달라고 한국 정부에 요청했다고 AFP통신이 20일(현지시간) 보도했다. 법무부는 해외 정부의 요청에 따른 자국민 신병 확보의 법률적 근거 등을 검토 중인 것으로 알려졌다.

반기상씨와 아들 반주현(38)씨는 베트남 하노이에 있는 경남기업 소유 건물 랜드마크72의 매각을 중개하는 과정에서 뇌물공여 등 해외부패방지법(FCPA) 위반 관련 4개와 돈세탁 관련 2개 등 모두 6개 혐의로 미국 검찰에 의해 기소된 상태다. 시기는 2013년 5월에서 2015년 5월까지다. 경남기업 성완종 전 회장은 2015년 4월 정·관계 로비 리스트를 남기고 스스로 목숨을 끊었다.

지난 10일 공개된 미국 검찰의 공소장에 따르면 경남기업 고위 임원이었던 반기상씨와 부동산 중개업을 하는 아들 주현씨는 건축비 1조원이 든 랜드마크72를 중동 국가펀드에 팔기 위해 중동 고위 관리에게 뇌물을 주려고 시도했다. 이를 위해 중동 관리를 잘 아는 브로커인 미국인 맬컴 해리스(52)를 고용해 착수금 조로 50만 달러를 건넸고 성사되면 200만 달러를 추가로 주기로 했다. 그러나 브로커 해리스는 중동 관리에게 돈을 건네지 않고 모두 탕진했다. 미국 검찰은 해리스가 중동의 관리를 알지도 못한다고 보고 있다. 반씨 부자가 해리스에게 사기를 당한 것이다.

한편 한국 법원은 지난해 10월 “반주현씨는 경남기업에 6억여원의 계약금을 돌려주라”고 판결했다. 경남기업은 2014년 반주현씨가 이사로 있던 미국 뉴욕의 부동산 회사와 계약을 맺고 랜드마크72의 매각을 추진했다. 반씨는 카타르 투자청이 건물을 살 의향이 있다는 인수의향서를 경남기업에 보낸 뒤 계약금으로 59만 달러를 받았다. 하지만 경남기업은 해당 문서가 위조됐다는 걸 확인하고 소송을 했다. 재판부는 “반씨가 오직 돈을 가로챌 의도로 계약서를 위조했다. 경남기업이 이런 사실을 알았다면 계약을 맺지 않았을 것”이라고 설명했다.

반기문 전 유엔 사무총장 측은 21일 보도자료를 내고 “친인척 문제로 심려를 끼쳐드려 송구하다. 이 사건에 대해 아는 바는 없으나 한·미 법무 당국 간에 협의가 이루어지고 있다면 엄정하고 투명하게 진행돼 국민의 궁금증이 한 점 의혹 없이 해소되길 희망한다”고 밝혔다.

성호준 기자 sung.hojun@joongang.co.kr

