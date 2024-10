화합 메시지와 폭력 시위, 트럼프 시대 미국의 두 얼굴

미국 국회의사당 본관 내셔널 스태처리홀에서 20일(현지시간) 오후 1시35분 시작된 취임 기념 오찬. 오찬의 주빈인 도널드 트럼프 미국 대통령은 힐러리 클린턴 부부가 앉아 있는 테이블로 몸을 돌렸다. “빌 클린턴 전 대통령과 힐러리 클린턴 전 국무장관이 (취임식에) 참석한다는 얘기를 듣고 영광스러웠다”고 말하면서다.

그런 뒤 다른 테이블에 앉아 있던 연방 상·하원의원들과 장관 지명자들, 귀빈들을 향해 “자리에서 일어나 주셨으면 좋겠다”고 했다. 청중의 기립박수가 터져 나오자 힐러리는 환하게 웃으며 감사를 표했다. 트럼프 대통령은 “나는 저 두 분을 너무나 존경한다는 말 외에 할 말이 없다”며 다시 박수를 청했다. 참석자들의 기립박수를 이끌어 낸 트럼프는 직접 클린턴에게 다가가 악수를 나누기도 했다. 선거전이 한창일 때 트럼프 캠프는 클린턴을 향해 ‘록 업 허(lock up her·그녀를 구속하라)’ 공세를 퍼부었다. 하지만 갈등과 상처를 수습하며 나아가야 하는 대통령의 길 앞에서 트럼프는 통합과 화해의 제스처를 선택했다.

같은 시각 취임 축하 거리행진이 예정된 지역 주변은 반(反)트럼프 시위로 몸살을 앓았다. 트럼프에 대한 거부감을 드러낸 각종 팻말과 깃발을 들고 나타난 시위대는 일부 도로를 점거한 뒤 “트럼프는 나의 대통령이 아니다”는 구호를 외쳤다. 시위 현장에는 ‘증오에 반대한다’거나 ‘자격이 없다’는 글이 적힌 종이들이 나뒹굴었다. 취임식장 안팎의 대조적인 모습에서 볼 수 있듯 극한 대결로 치달았던 대선은 끝났지만 미국 사회를 반으로 쪼갰던 반트럼프 정서는 여전히 현재진행형이었다.

[2.7㎞ 거리행진에 지지자들 환호]취임식의 하이라이트인 거리행진이 시작되자 트럼프와 지지자들은 트럼프 시대의 개막을 한껏 만끽했다. 의사당 끝 컨스티튜션가에서 시작해 펜실베이니아가로 이어진 2.7㎞ 구간을 트럼프는 영부인 멜라니아와 함께 걸었다. 도로 양옆 철제 펜스 뒤에서 기다리던 지지자들도 큰 환호로 답했다. 트럼프그룹 소유인 트럼프인터내셔널호텔 워싱턴을 지날 때는 함성이 더욱 커졌다.

환호하는 지지자들에게 트럼프는 특유의 엄지손가락을 높이 치켜든 제스처로 화답했다. 트럼프는 반대파를 향해서도 화합의 메시지를 던졌다. 화합의 근거로 애국심을 강조했다. 트럼프는 취임연설에서 “우리 정치의 기반에는 국가에 대한 충성심이 자리 잡고 있다”며 “이를 통해 서로의 충성심을 재발견할 수 있을 것”이라고 말했다. 그러면서 “우리가 애국심에 문을 열 때 편견은 자리 잡을 수 없을 것”이라며 “우리는 마음을 열고 솔직하게 토론하면서도 항상 결속을 추구해야 한다”고 역설했다. 선거운동 기간 인종주의적 발언에 대한 대중의 거부감을 의식한 듯 “피부색이 검든, 갈색이든, 하얗든 우리 모두는 똑같이 애국자의 빨간 피가 흐른다”고 강조하기도 했다.

그는 또한 성경 구절을 인용해 “미국이 하나가 될 때 아무도 우리를 막을 수 없을 것”이라며 통합의 기치를 높이 들었다. 화합을 호소하기 위해 개인주의 문화에 익숙한 미국인들에게 ‘우리’라는 공동체 개념도 수차례 반복했다. “우리는 미국을 다시 부유하게 할 것입니다. 우리는 미국을 다시 자랑스럽게 할 것입니다. 우리는 미국을 다시 안전하게 만들 것입니다. 그리고 우리가 함께 미국을 위대하게 만들 것입니다.”

[시위대 반트럼프 정서 분출]트럼프가 이처럼 취임사에서 애국심과 하나 된 미국을 강조했지만 취임식 당일 워싱턴DC 분위기는 트럼프 시대의 험난한 앞날을 예고하는 듯했다. 시내 곳곳에서 트럼프의 인종주의 편향에 항의하는 시위가 이어졌다. 2만8000여 명의 군인과 경찰이 배치됐지만 곳곳에서 터진 항의시위를 완전히 통제하지는 못했다.

시위대 중 일부는 폭력으로 치닫기도 했다. AP통신 등 외신에 따르면 취임연설이 끝난 시각 시위대는 보도 블록을 부숴 경찰에게 던졌고 이에 경찰이 진압부대를 투입하면서 물리적 충돌이 벌어졌다. 일부 시위대는 워싱턴DC로 진입하는 순환도로 점거에 나서기도 했다.

시위대가 던진 돌로 시내 상점과 은행의 유리창이 깨졌고 길가에 주차돼 있던 차량 여러 대가 파손되거나 불에 탔다. 일부 시위대가 주변에 있던 휴지통 여러 개를 모은 뒤 불을 붙이는 바람에 도로 일대가 자욱한 연기에 휩싸인 모습이 TV 화면에 잡히기도 했다. 급기야 주 방위군과 소방대가 투입되면서 시위 현장에 긴장감이 감돌기도 했다. 경찰도 시위대에 섬광탄을 터뜨리고 최루가스를 뿌리는 등 강경 대응에 나섰고 이 과정에서 시민과 경찰 다수가 부상을 당했다고 현지 언론들은 전했다. CNN에 따르면 이날 200명 이상의 시위대가 경찰에 연행됐다.

트럼프 지지자와 반대자들 사이에 격렬한 몸싸움도 벌어졌다. 미 연방수사국(FBI) 본부 옆에 마련된 취임식장 입장 통로에 100여 명의 시위대가 나타나 통로를 가로막자 트럼프 지지자들이 이를 뚫고 입장을 시도했고 이 과정에서 몸싸움과 함께 고성이 오갔다.

이날 시위에는 할리우드 유명 스타들도 참여해 눈길을 끌었다. 마크 러팔로(영화 ‘비긴 어게인’ 주연)는 “미국은 이민자들과 친절함·공정성에 기반한 나라”라며 “이게 바로 우리 미국인들이 원하는 것들”이라고 주장했다. 시위 행렬에서는 로버트 드니로와 앨릭 볼드윈 등 인기 배우들의 모습도 눈에 띄었다. 21일엔 여성단체를 주축으로 ‘워싱턴 100만 여성의 행진’도 예정돼 있다. 이 시위에는 팝스타 비욘세와 배우 스칼릿 조핸슨 등 여성 스타들도 참여의사를 밝혔다.

이날 취임식 참석자 수는 2009년 버락 오바마 대통령 취임식 때에 비해 적었던 것으로 평가됐다. 교통 혼잡도 거의 없었다. 개인 차량이 통제돼 대부분 대중교통을 이용해 행사장으로 이동해야 했다. 2009년 오바마 정부 출범 당시 오전 11시 지하철 이용객은 51만3000명에 달했지만 이날은 같은 시각 19만3000명에 불과했던 것으로 조사됐다. 미국 주요 언론들은 2009년 취임식 당시 인파로 가득했던 사진과 이날 빈자리가 듬성듬성한 사진을 비교해 실었다.

정용환 기자 cheong.yongwhan@joongang.co.kr

Copyright by JoongAng Ilbo Co., Ltd. All Rights Reserved. RSS